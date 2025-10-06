Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrevista | Sandra Pérez y Agar Vilà, jefa del Departamento de Orientación e Integradora Social en el Ramon Muntaner de Figueres

Los institutos de Figueres, desbordados por la llegada masiva de alumnos: "La gestión es inasumible"

El aumento de la matrícula viva y la diversidad cultural colapsa el sistema educativo sin refuerzos estructurales

La complejidad social y emocional del alumnado crece, pero las plantillas de apoyo se reducen

De dreta a esquerra, Sandra Pérez i Agar Vilà, orientadora i integradora social del Ramon Muntaner de Figueres



Los centros educativos de Figueres afrontan este nuevo curso escolar con una presión creciente. La llegada masiva de alumnos de matrícula viva, muchos de ellos con graves dificultades sociales, emocionales y de aprendizaje, ha desbordado la capacidad de los institutos. El sistema de escolarización inmediata no permite un proceso de acogida adecuado, y las direcciones alertan de que sin profesionales como integradores y educadores sociales, la inclusión real se vuelve inasumible. Hablamos con Sandra Pérez y Agar Vilà, jefa del Departamento de Orientación e integradora social en el instituto Ramon Muntaner de Figueres, respectivamente.

¿Qué situación os habéis encontrado al inicio de este nuevo curso escolar?

En Figueres, los centros de secundaria se están convirtiendo en espacios de gran complejidad. Llegan alumnos de forma intensa y masiva y este inicio de curso nos hemos encontrado con una gran diversidad cultural. Hay una necesidad muy importante de acoger a estas familias y facilitar un proceso de adaptación adecuado. La obligatoriedad de escolarización hace que los niños tengan que entrar en los centros de manera inmediata, pero eso no deja tiempo para absorber y gestionar correctamente esta llegada, un hecho que es una queja recurrente entre los institutos de la ciudad. Estamos completamente desbordados. La población es cada vez más diversa y multicultural, y los alumnos llevan mochilas muy cargadas que hay que acoger, gestionar y acompañar. Por eso son imprescindibles manos sensibles, acogedoras y trabajadoras, como las de los integradores sociales (TIS), que, a diferencia de los orientadores, ofrecen un apoyo más cercano y disponen de más horas para realizar esta tarea.

El Muntaner es uno de los centros que cuenta con el recurso de la figura del integrador social. Es una ayuda importante ante esta situación que exponéis.

Creemos que habría que reforzar el sistema y garantizar que los centros no solo dispongan de técnicos de integración social (TIS), sino también de educadores sociales. Así podríamos trabajar mejor en red a nivel municipal y dar una respuesta conjunta a estas necesidades. Como integradora social trabajo sobre todo la gestión de conflictos: dinamizo los patios para evitar peleas, hago terapia restaurativa con alumnos con incidencias y realizo pequeñas mediaciones cotidianamente, además de muchas horas de atención individualizada. Esta figura es un referente para los alumnos, especialmente los que presentan más necesidades. También acompaño a los alumnos a la salida del centro para despedirlos y prevenir conflictos y ayudo a encontrar actividades extraescolares, por ejemplo, manteniendo contacto con proyectos sociales donde se derivan los alumnos expulsados.

El alumnado tiene unas necesidades cada vez más crecientes. ¿Cómo se aborda?

El número de niños con necesidades específicas está creciendo. Si miramos los alumnos que reciben ayudas para libros, becas o están en situación de vulnerabilidad, esta cifra va en aumento. Esto refleja que, además de la mochila física de materiales escolares, muchos llevan también una mochila social y cultural con dificultades importantes.

