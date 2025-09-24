Lara Ferreiro, psicóloga, da las claves para que la vuelta al cole de los más pequeños "sea lo más buena y adaptada posible"

La famosa vuelta al colegio no agrada a todos los niños, ni mucho menos. Y es que han tenido más o menos tres meses para vivir de manera más relajada, sin horarios y sin muchas obligaciones.

Como cortarles de raíz todo aquello a lo que han estado acostumbrados puede resultar un trauma, la psicóloga Lara Ferreiro ha explicado en el canal de YouTube de Libertad Sin Deudas, un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad, la mejor manera de hacerlo.

La pereza de volver a empezar

Los datos hablan por sí solos: un 40% de los niños no quieren volver a la rutina. Y como los niños son niños, no es fácil para los padres sobrellevar la situación. A algunos, por suerte, este sentimiento se les pasa rápidamente y salen de la escuela con una sonrisa, pero hay otros a los que les puede durar hasta tres semanas.

Empezar la rutina antes

Sea como fuere, la psicóloga ha manifestado la importancia de validar las emociones, así como enseñarles a decir lo que es la ansiedad y ser capaces de enseñar técnicas de relajación.

Por otra parte, ha hablado de la importancia de empezar la rutina una semana antes para poder ajustar los horarios de sueño y de comida, entre otros. Si el niño se levanta para ir a estudiar a las 8, no hace falta que sea estrictamente esa hora, pero sí que como máximo tenga un margen de 1 hora y media aproximadamente.

Ver el lado positivo

“Vas a ver a tus amiguitos, a Juanito, a Fulanito, te van a contar las vacaciones”... es algo que, según la terapeuta, le puede ayudar, además de involucrarle a la hora de comprar el material y el uniforme juntos o tener contacto previo con los futuros compañeros.

Por otra parte, también recomienda hacer mínimo tres horas de deporte a la semana para irse adaptando. Gracias a estas pequeñas acciones no solo ganarán en salud, sino que además lograrán desengancharse de la temida pantalla a la que cada vez están enganchados más horas.

Si estos actos se consiguen, otro gran ejemplo podría ser darles la oportunidad de ayudar en las tareas domésticas. Y, para ello, la psicóloga también recomienda dar pequeñas recompensas, como podría ser ir al cine el viernes.

Ojo si lleva demasiado tiempo sin querer ir a la escuela

Ferreiro asegura que, si un niño lleva demasiado tiempo sin querer ir a la escuela, es decir, más de tres semanas, la situación es totalmente diferente y va más allá de que simplemente le dé pereza ir al colegio.

En este caso, sostiene que hay que preocuparse, porque podríamos estar hablando de acoso escolar y sería necesario iniciar un protocolo 'antibullying' además de otros procesos para trabajar las emociones con el niño.