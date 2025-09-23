Afán de superación
César Bona, profesor : "No podemos dar medallas a todos, si el niño no se frustra es imposible que mejore"
El experto en educación César Bona subraya que "la frustración forma parte el aprendizaje"
Lola Gutiérrez
La frustración no es un enemigo; es una herramienta fundamental para el aprendizaje. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los alumnos que desarrollan resiliencia ante los errores tienden a obtener mejores resultados académicos y a afrontar con más seguridad desafíos futuros. En España, diversos informes educativos también apuntan que la gestión emocional —entre ellas la capacidad de afrontar la frustración— es clave para una educación integral.
César Bona, maestro aragonés reconocido por su enfoque humanista e innovador, subraya que no se puede "dar medallas a todos" como si todos los resultados fueran iguales: "Una carrera significa que uno va a quedar primero, otro va a quedar segundo, otro va a quedar tercero, y los niños tienen que entender precisamente que tienen que luchar por llegar a, y si no llegan, tienen que entender la frustración".
La frustración, parte del aprendizaje
Para Bona, “la frustración es parte de ese aprendizaje. Si no te frustras, es imposible que mejores.” Aprender para él implica necesariamente equivocarse, caer y levantarse. En su visión, en el aprendizaje no basta con el talento: “Por muy talentoso que sea, el esfuerzo es imprescindible, el compromiso es tan imprescindible como el esfuerzo.”
Según sus reflexiones, frases hechas como “si quieres, puedes” pueden llegar a ser engañosas. Bona no rechaza la aspiración, sino la simplificación: “No, no siempre puedes. Si quieres, puedes probar. Y si no te sale, si quieres, puedes probar otras estrategias.”
No, no siempre puedes. Si quieres, puedes probar. Y si no te sale, si quieres, puedes probar otras estrategias
Estas ideas confluyen en una propuesta educativa que valora los retos. Bona es rotundo: “Hemos llegado a un punto en el que parece que todo es sencillo, pero no, absolutamente todo, todo cuesta”. Y que, lejos de proteger al alumno de la dificultad, lo que se debe enseñar es cómo enfrentarse a ella.
Algunos principios centrales de su pensamiento:
- Reconocer la diversidad de resultados: no todos llegarán al mismo nivel, pero todos pueden progresar.
- Fomentar el esfuerzo, tanto como reconocer el talento.
- Enseñar la resiliencia: caerse, errar, intentarlo de nuevo.
- Promover la reflexión y la innovación: no rendirse cuando algo no funciona, buscar otras vías.
Enseñar a superar los obstáculos
En su libro 'La emoción de aprender', Bona aborda también cómo la escuela puede transformarse para acompañar este proceso. Sostiene que la institución educativa no debe ser un simple juez que decide quién progresa y quién no, sino “el dador de herramientas que es lo que tendría que ser”.
César Bona (Ainzón, Zaragoza, 1972) saltó a la fama en 2015 cuando fue incluido entre los 50 mejores profesores del mundo según el Global Teacher Prize. En su opinión, educar bien no es hacer que el camino sea tan llano que no duela; es enseñar a caminar con firmeza cuando se topa con piedras. Y entender que la mejora personal no surge de la comodidad, sino de aceptar el desafío.
