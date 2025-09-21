Las frases que recomienda el piscólogo Álvaro Bilbao para tus hijos: Cuando le veas dudar..."

La vuelta al cole ya está aquí y, con ella, la vuelta a la rutina. Y para muchos niños, ese volver meses después a las clases es un momento determinante que puede hacérseles un poco cuesta arriba, ya que vuelven a los hábitos del día a día que han dejado de lado durante el verano.

Por eso, la actitud de los padres puede ser esencial para que la vuelta al cole sea lo más amena posible, especialmente para aquellos niños a los que se les haga más complicado.

De ello habla el psicólogo Álvaro Bilbao en su perfil de Instagram, donde cuenta a mediados de septiembre con casi dos millones y medio de seguidores: "Estas cinco frases le darán seguridad a tu hijo el primer día de cole".

Calmar el miedo y dar confianza

La primera frase que aconseja dar el psicólogo es decir "luego vengo a buscarte". Los niños pequeños viven el presente inmediato y no piensan en el futuro, explica Bilbao: "Esta frase les ayuda a calmar su mayor miedo... que te olvides de ellos".

La segunda frase que cree que dará mucho valor a los niños es: “Sé que puedes conseguirlo". Esta frase le hará sentir que confías en sus capacidades.

"David o Marta te va a ayudar. Decir el nombre de su profe lo identifica como figura de referencia·, explica Bilbao: "Ayudará a tu hijo a saber que confías en ella o en él, le ayudará a saber dónde acudir si tiene un problema y le dará tranquilidad".

Comprensión y transmitir entusiasmo

"Cuando veas a tu hijo dudar...dile esta frase y acompáñala con un abrazo: 'Es difícil separarse'", dice el psicólogo. Así le harás saber que le comprendes y que es normal sentirse así: "No digas nada más, dejarás que él dé el siguiente paso y eso le hará más fuerte".

“Pásatelo genial”, es la quinta y última frase. "Los niños confían en sus padres, si tú le transmites entusiasmo, aunque tengas el corazón encogido por dentro, se sentirá más tranquilo o calmada y se esforzará por disfrutar", concluye Bilbao.