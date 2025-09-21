La psicóloga Lara Ferreiro, sobre la vuelta al cole: “Hay niños que quizá no quieren volver al colegio porque es un lugar donde les han estado acosando”

A nadie le gusta volver a la rutina y adaptarse a los nuevos horarios después de un verano donde la gran mayoría, en mayor o menor tiempo, se ha despreocupado de ellos.

Los niños son un grupo poblacional al que se les puede hacer un mundo ir de nuevo al colegio. Y es que un número alarmante de ellos no quiere ir por miedo. El acoso escolar está presente en algunas aulas españolas y los padres deben saber reconocerlo y actuar cuanto antes. Para hacerlo de la manera adecuada, la psicóloga Lara Ferreiro ha hablado del Síndrome posvacacional y de sus diferentes tipos.

Es importante diferenciar entre pereza y miedo

La experta en salud mental ha recalcado en el canal de Youtube de Libertad Sin Deudas, un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad que, antes que nada, hay que saber diferenciar cuando un niño no quiere ir al colegio por pereza después de las vacaciones o por miedo.

Tal y como ha afirmado la psicóloga, “hay niños que quizá no quieren volver al colegio porque es un lugar donde les han estado acosando”. De esta manera, y si se trata de un caso así, es necesario hacer algo para que el pequeño se encuentre en un lugar seguro.

Acoso escolar en las aulas

Resulta preocupante el dato que ha soltado Ferreiro: “Uno de cada tres escolares en España van a sufrir algún tipo de acoso en algún momento de su vida escolar”. Y, como no puede ser de otra manera, ningún padre va a ser capaz de tolerar “una de las cosas que marcan para mal la autoestima de una persona”.

¿Cómo saber si tu hijo está sufriendo acoso escolar?

Así pues, la psicóloga ha explicado que es normal que los más pequeños no quieran volver a la rutina. Ahora bien, si lleva más de tres semanas y sigue en el mismo punto, aquí es donde hay que estar más atentos.

Además de ello, Ferreiro ha comentado que algunos de los signos, sobre todo si el verano lo ha pasado tranquilo, pueden ser que se haga pipí en la cama, tenga insomnio, pesadillas, miedo, se le cierre el estómago o, por el contrario, coma por ansiedad.

¿Qué hacer ante ello?

La terapeuta ha dicho que, si todo apunta a que se está ante un caso de acoso escolar, “habría que ponerlo en el colegio, hacer todo el protocolo antibullying y, luego, habría que también trabajar con el niño todas las emociones para que esto no sea un trauma”.

Lo que está claro es que estamos ante un grave problema social que se ha de frenar siempre. Todo niño ha de poder ir al centro educativo sin temor y, si no quiere ir al colegio en septiembre, que solo sea por pereza y no porque sufra algún tipo de rechazo o sea blanco de las burlas de alguno de sus compañeros.