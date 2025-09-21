El experto en educación César Bona critica la frase 'si quieres, puedes': "No, no. No siempre puedes"

César Bona, reconocido en 2015 por la organización Global Teacher Prize como uno de los 50 mejores profesores del mundo, reflexiona en su cuenta de Instagram sobre la enseñanza de los más pequeños y como llevar las situaciones en las que se ven entre la espada y la pared sin saber cuál es la mejor opción para sacar un aprendizaje de ese momento duro.

La necesidad de aceptar la derrota

Su mensaje deja caer que en la vida no se puede ganar siempre y que los niños deben saber llevar estas situaciones, ya que no siempre se puede quedar primero. "No podemos dar medallas a todos. Por ejemplo, una carrera significa que uno va a quedar primero, otro va a quedar segundo, otro va a quedar tercero... Y los niños y las niñas tienen que entender precisamente que tienen que luchar por llegar a la meta. Y si no llega, tienen que entender la frustración", detalla el especialista en educación.

Además, el docente afirma que equivocarse es un paso importante para avanzar: "Tienes que caerte para levantarte, tienes que hacerlo mal para volver a hacerlo un poco mejor. La frustración es parte de ese aprendizaje. Si no te frustras, es imposible que mejores".

Más allá del "si quieres, puedes"

En su intervención, también cuestiona frases hechas que suelen repetirse sin saber el alcance real de su impacto: "Hay una frase que me hace, bueno, no sé si decir gracia. Sí que me preocupa un poco y es esta que dice: "Si quieres puedes". No siempre puedes. Si quieres puedes probar, probar a ver si lo intentas y si no te sale, si quieres puedes probar otras estrategias y si quieres puedes probar esforzarte más".

El valor del esfuerzo y la constancia

Bona quiere aclarar que para él todo no es fácil y, cuando se dice a veces esta frase de que todo es sencillo, se lamenta, ya que no es del todo cierto y es mejor darle importancia a la dedicación y compromiso de cada persona. "Hemos llegado a un punto en el que parece que todo es sencillo, pero no absolutamente todo. Todo cuesta y cuando uno está aprendiendo por muy talentoso que sea: el esfuerzo es imprescindible y el compromiso es tan imprescindible como el esfuerzo".

Reforzar su mensaje

Para destacar esa idea, el profesor cita al científico Louis Pasteur: "No le evitéis las dificultades a vuestros hijos, invitadlos a superarlas".

A partir de esta frase, el docente insiste en la importancia de no darlo todo hecho para que se puedan superar esos momentos difíciles. "Yo creo que es el reto que tenemos. [...] De hecho, en educación y en el aprendizaje en que te den las cosas mascadas, yo creo que no hay nada más aburrido que eso. Es importante proponerse retos y, si fallas, volver a intentarlo", concluye Bona.