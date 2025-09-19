Educación
Los consejos de un profesor para los alumnos de segundo de bachillerato: "Vamos a cambiar el chip"
"Este año las PAU vuelve a cambiar el modelo de examen" alerta José Arranz en su perfil de TikTok
Así es la nueva selectividad: las claves de los exámenes de las PAU en 2025
Lola Gutiérrez
Muchos alumnos han empezado este curso su último año escolar antes de iniciar la vida universitaria o la formación profesional. Es por ello por lo que este año puede ser el más determinante de toda la etapa escolar, ya que puede definir la nota media final, la preparación para la selectividad y, en resumen, el futuro.
A todos aquellos alumnos que se encuentran a punto de empezar segundo de bachillerato dirige un profesor sus consejos, dados a través de las redes sociales: "Vamos a cambiar el chip... a ponernos las pilas".
Asistencia y optativas que ponderen
José Arranz da en su perfil de TikTok, donde a mediados de septiembre tiene más de 102.000 seguidores , algunos consejos para aquellos alumnos que empiecen este año segundo y tengan pensado presentarse a la Selectividad: "Vamos a ponernos las pilas y asistir a clase. Es muy probable que estos primeros días escuches la palabra 'PAU' quince o veinte veces al día, o en ocasiones más".
El primer consejo que da puede ser un básico para algunos... y es posible que una opción para otros: "La asistencia te va a ayudar un montón a tener buena calificación en la materia", explica Arranz. "No te fíes ni guíes por lo que te han dicho algunos compañeros o amistades de cursos anteriores, porque para lo que para una persona puede ser difícil, para ti puede ser fácil... y viceversa".
Otro cambio en las PAU
El profesor, además, explica que este es otro año de cambios en las pruebas de Selectividad, por lo que es mejor ir a lo seguro e intentar sacar la mejor media posible: "Es un consejo que siempre doy: ve siempre a por la máxima nota. Este año las PAU vuelve a cambiar el modelo de examen [...], sobre todo en historia y geografía". Y anuncia que dará más consejos cuando sepa los cambios introducidos.
El año pasado, las PAU ya cambiaron: anteriormente los estudiantes podían escoger entre dos modelos de examen, la cara A y la cara B. Eso les permitía estudiarse solo la mitad del temario, pero los examinados en 2025 tuvieron que abarcar todos los temas, ya que solo hubo una única opción por cada asignatura.
El último consejo que da Arranz a los alumnos de segundo de bachillerato que quieran presentarse a las PAU: "Matricúlate de esas optativas que más te van a ayudar a ponderar. Si te metes en algún lado, no te metas porque se mete tu colega".
