Educación
Pantallas y niños: 7 hábitos que conviene cortar cuanto antes, alerta el psicólogo Javier de Haro
La labor de los padres es enseñar a los hijos a convivir de forma sana y responsable con las pantallas, explica en una publicación de Instagram
Cloe Bellido
El uso abusivo de las pantallas puede suponer un gran riesgo para los niños pequeños en etapa de crecimiento, ya que hacerlo envuelto de ellas puede suponer una amenaza a la calidad de tiempo y educación que reciben.
Pero el problema es que hoy en día mucho del entretenimiento se realiza a través de una pantalla, lo que hace que sea prácticamente imposible mantener a los más pequeños totalmente alejados de ellas.
Sin embargo, hay ocasiones en las que sí se puede controlar su uso y conviene hacerlo, para no provocar involuntariamente una adicción que luego acarree consecuencias negativas.
De ello habla el psicólogo Javier de Haro en su perfil de Instagram, donde a mediados de septiembre tiene a más de 250.000 seguidores.
Enseñar a convivir con pantallas
La labor de los padres es enseñar a los hijos a convivir de forma sana y responsable con las pantallas para que, cuando estén preparados, las usen de la forma adecuada: "Siempre controlando la pantalla y no al revés: la pantalla controlándote a ti genera ansiedad, dependencia y abuso".
"Cada familia tiene sus circunstancias. Puede coincidir que en el momento que nos cruzamos con un padre o madre que le ha dado el móvil a su hijo sea por algún motivo que desconocemos", explica De Haro. "Por eso, no debemos juzgar- Y más cuando no conocemos la situación o por lo que cada uno está pasando".
Los siete momentos donde nunca debe haber una pantalla
Sin embargo, el psicólogo enumera siete situaciones donde nunca debes ponerle una pantalla delante a un niño.
La primera es en la mesa: "Ya sea desayuno, comida o cena, nunca debemos poner una pantalla delante, porque distraen y desvían la atención de lo importante: el aprender a comer y a reconocer las señales internas".
La segunda circunstancia es cuando se le da en el momento rabieta, cuando se enfada: "Darle una pantalla para calmarlo impide que aprenda a manejar la frustración y a gestionar sus emociones", explica De Haro.
Cuando está con otros niños es otro momento en el que hay que evitar la presencia de pantallas: "Socializar, relacionarse, jugar, crear, resolver conflictos... todo eso se hace sin un móvil en la mano".
"Punto de partida de la creatividad"
Otra situación que enumera es cuando empieza con el 'me aburro': "El aburrimiento puede ser el punto de partida de la creatividad y de la autonomía para aprender a disfrutar", dice el psicólogo.
Mientras se pasea es otro momento donde no debe haber pantallas de por medio, ya que se pierden muchas oportunidades para descubrir, conectar, sorprenderse, disfrutar o simplemente pasear.
Antes de ir a dormir es la sexta situación, y más importante, ya que un buen descanso es clave para cualquier niño que está creciendo: "Las pantallas activan, retrasan el sueño y empeoran la calidad del descanso tan necesario para su desarollo".
La séptima y última es nada más despertar: "Empezar el día con pantallas potencia el uso abusivo, la dependencia y la desconexión familiar".
"No basta con decirlo, lo más importante: nosotros, nuestro ejemplo", finaliza De Haro. Y es que, como él mismo cuenta, los niños aprenden más observando y haciendo que simplemente escuchando.
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Luis Garvía, director en finanzas: 'Es un desastre absoluto que un tercio de las viviendas que se van a adjudicar sea por herencia
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
- Luís, pescadero, sobre el anisakis: 'Suelen estar en la ventresca y, si es así, hay que quitarla entera
- Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
- Cae en Tarragona una banda que cobraba entre 400 y 600 euros a extranjeros por falsos empadronamientos