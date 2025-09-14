Estas son las carreras universitarias que cuentan con menos alumnos en España

El panorama universitario español, a pesar de su vasta oferta académica y la capacidad de sus instituciones para albergar a miles de estudiantes, revela una realidad sorprendente y, en ocasiones, desoladora: la existencia de grados que luchan por atraer a un puñado de alumnos. Mientras disciplinas como Medicina rebosan de aspirantes, otras languidecen con matrículas que apenas alcanzan la decena, o incluso menos. Esta polarización en la demanda de estudios superiores no solo evidencia las tendencias vocacionales de la juventud actual, sino que también plantea interrogantes profundos sobre la relevancia, la visibilidad y, en última instancia, el futuro de ciertos campos del conocimiento.

El caso de Roc Àngela Novella, estudiante del Grado de Lenguas Románicas y sus Literaturas en la Universidad de Barcelona (UB), es paradigmático. Su experiencia, compartida en Catalunya Radio, subraya la magnitud de este fenómeno. Descubrir el primer día de clase que solo él y una compañera austríaca conformaban la totalidad del alumnado del grado fue, en sus propias palabras, "flipante". La situación se torna aún más singular cuando, debido a la elección de optativas distintas (catalán e italiano para él; italiano y francés para ella), Roc Àngela se encuentra cursando asignaturas de filología catalana completamente solo. Esta circunstancia, que a primera vista podría parecer una ventaja por la atención individualizada, también conlleva una experiencia académica y social particular, alejada del dinamismo y la riqueza de las aulas concurridas.

Cuando la singularidad es la norma

La historia de Roc Àngela no es un hecho aislado. El texto nos revela que, solo en Cataluña, otras dos carreras enfrentan una situación similar, con tan solo dos solicitudes de inscripción en primera instancia: el doble Grado en Lenguas Aplicadas y Traducción – Filología Catalana y Estudios Occitanos de la Universidad de Lleida, y el doble grado Negocio Digital e Innovación en Turismo - Turismo del CETT-UB. Estas cifras, que contrastan drásticamente con la imagen de universidades bulliciosas, nos obligan a mirar más allá y a preguntarnos qué factores están influyendo en esta escasa elección.

La decisión sobre qué carrera universitaria estudiar es, para muchos jóvenes de 18 años, una de las más trascendentales de sus vidas. Implica sopesar intereses, pasiones, pero también, y cada vez con mayor peso, las salidas laborales y las condiciones que ese camino profesional puede ofrecer. Es en este punto donde la inserción laboral emerge como un factor determinante. Si bien la vocación sigue siendo un motor para muchos, la incertidumbre económica y la competitividad del mercado laboral empujan a un número creciente de estudiantes hacia grados percibidos como más "seguros" o con mayor proyección de empleo. Este pragmatismo, aunque comprensible, deja vacíos los pupitres de disciplinas igualmente valiosas, pero con una menor percepción de empleabilidad.

El veredicto del wercado

El Ranking de inserción laboral por estudios, elaborado por Ivie y la Fundación BBVA, ofrece una perspectiva crucial sobre esta problemática. Mientras Medicina ostenta más de 6.500 graduados y una tasa de afiliación media del 96,5% a la Seguridad Social, otras carreras como Bellas Artes apenas atraen a un millar de estudiantes, debido a su baja tasa de inserción laboral (57,2%). Este dato es revelador: la conexión directa entre estudios y futuro profesional es una variable que los jóvenes ya no pueden, ni quieren, ignorar.

Pero la sorpresa llega al analizar el listado de los grados con menos alumnos en España. El Grado en Trasporte y Logística encabeza esta lista con apenas 33 graduados en 2023, a pesar de contar con una envidiable tasa de afiliación media del 90,6%. Le siguen de cerca Gestión Hotelera (49 graduados, 76% de afiliación) y Nanotecnología (59 graduados, 63,8% de afiliación). Esta discrepancia entre la baja demanda y la alta empleabilidad en algunos casos, como Trasporte y Logística, sugiere que no solo la percepción de salidas laborales es un factor, sino también la falta de conocimiento o visibilidad de estas oportunidades entre los futuros universitarios.

Otras carreras como Ingeniería Alimentaria (66 graduados), Enología (72 graduados, con un 80% de afiliación), Ingeniería Medioambiental (92 graduados) y Geografía (95 graduados) también figuran entre las menos elegidas. Incluso Protocolo y Eventos (111 graduados con un 80,1% de afiliación media) e Ingeniería Multimedia (115 graduados con un 85,3% de afiliación media) no logran captar un gran número de alumnos, a pesar de sus sólidas tasas de inserción. Este patrón indica que, más allá de la empleabilidad pura, otros factores como el atractivo social, la popularidad y quizás una cierta desinformación sobre el contenido y las posibilidades de estas disciplinas, están influyendo en las decisiones de los jóvenes españoles. La universidad, como reflejo de la sociedad, se enfrenta al desafío de equilibrar la oferta académica con las demandas del mercado laboral y las vocaciones genuinas, asegurando que ningún campo de estudio valioso caiga en el olvido por falta de alumnos.