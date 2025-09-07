Cómo reajustar la hora de ir a dormir de los hijos antes de la vuelta al cole

Ya es septiembre, y este mes es sinónimo de muchas cosas: vuelta a la rutina, al trabajo y, para los más pequeños, la vuelta al cole. Con esta a la vuelta de la esquina, es necesario empezar a abandonar los hábitos y rutinas relajadas de las vacaciones para prepararse para volver a las clases.

De ello habla la psicóloga especialista en sueño Rafi López, que explica que, para volver a la rutina, tenemos que reajustar el reloj corporal, pero también el mental. Por eso nos podemos encontrar que a los más pequeños les cueste coger el sueño y, si duermen menos, en consecuencia les va a costar madrugar en los primeros días de cole.

"No podemos dormir a los niños con un interruptor, hace falta una preparación, porque vuelven revueltos del verano, que han estado de juerga", explica. "Hay que dar señales de que se acercan las rutinas de cuando vayamos al cole, somos animales de costumbres."

Por eso, hay que establecer unos horarios fijos para ir a la cama y para levantarse, pero hay que hacerlo despacio, para que el día D el cambio no sea tan brusco, explica la psicóloga: "Hay que poner al niño a dormir un cuarto de hora antes y hacer este ejercicio cuatro o cinco días. Otro cuarto de hora más cada día... y así, hasta llegar al horario objetivo".

Crear la rutina de sueño

Lo importante es crear una rutina de sueño ya desde buena mañana, intentando ir, si es posible, andando a la escuela o el instituto para hacerlo con luz de día.

"Una vez acabadas las clases, hacer algún deporte y, al atardecer, cuando la melatonina empezar a subir, es tiempo de ducha, cena, lavarse los dientes y hacer alguna actividad tranquila en un ambiente relajante, como leer, para bajar revoluciones y, en el supuesto de que sean pequeños, acompañarlos a la cama".

Pasado el verano, cuando la familia se pone en 'modo septiembre', el cuerpo del niño reconoce las rutinas y se adapta fácilmente. López explica que los niños no tienen un botón para dormirse, así que les hace falta un acompañamiento para seguir la rutina y llegar hasta el punto de desconexión.

"Si los primeros días vuestro hijo no se puede dormir tras 20 minutos en la cama, decidle que salga de la habitación y que haga una actividad que lo ayude a inducir el sueño. Pasado este rato de reajuste, que pruebe de volver a coger el sueño".

El ejercicio promueve el sueño y reduce el estrés. Aun así, no se tendría que hacer deporte poco antes de la hora de dormir, porque genera adrenalina y podría provocar el efecto contrario del que queremos.

Huir de los disruptores del sueño

"Para dormir necesitamos dos cosas: tener sueño y estar tranquilos", asegura la psicóloga. "Si no estamos tranquilos, todas las rutinas que establecemos no servirán". Es vital evitar los disruptores del sueño, como pueden ser las sensaciones de intranquilidad, de inseguridad, de miedo o de preocupación: "Hay un momento de conexión, un espacio para poder hablar de cosas que les quita el sueño. A los más pequeños, si les anticipas qué pasará el día siguiente, les generas angustia".

Hay un alto nivel de insomnio, asegura Rafi López, que añade que no siempre viene derivado de problemas de estrés, sino de una luminosidad inapropiada. Y es que el otro gran disruptor del sueño es la luz blanca: "La luz blanca nos dice al cerebro que es de día y nuestro cuerpo no genera melatonina, que es inhibidora del sueño".

Sin pantallas dos horas antes

Es por eso que hay que hacer una desintoxicación digital. Desconectar de la luz blanca que emiten las pantallas al menos dos horas antes de ir a dormir. Esto incluye móvil, tabletas y también consolas, puesto que, además, los videojuegos activan.

También es vital poner horarios fijos para cenar y que las comidas sean ligeras, fáciles de digerir y equilibradas. Además, durante el día, hay que evitar la cafeína, que no se recomienda ni en adolescentes. Pero, si toman, es importante evitarla a partir de la comida.