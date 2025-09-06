Un punto de inflexión para relanzar el sistema educativo catalán

Dos informes internacionales —PISA 2022 y TIMSS 2023— hicieron saltar las alarmas sobre el nivel del alumnado catalán, revelando un retroceso académico en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. La reflexión generada ante estos resultados se materializa ahora en toda una serie de medidas para revertir la situación, dentro del 'Marc de millora per la llengua i les matemàtique's. Su objetivo es convertirse desde este mismo curso en “un punto de inflexión del sistema educativo catalán”, tal y como remarcó la consellera de Educació i Formació Professional, Esther Niubó, en su presentación.

Esta iniciativa está dotada de un presupuesto de casi 130 millones de euros y contempla 30 medidas, algunas nuevas y otras continuistas, que tienen como misión situar a Catalunya en una posición de referencia en calidad educativa, además de dar respuesta inmediata a los malos resultados cosechados en las diferentes pruebas diagnósticas. A grandes rasgos, el plan busca mejorar el rendimiento académico en matemáticas y lengua, reducir las desigualdades educativas, reforzar la formación y apoyo al profesorado, impulsar la evaluación y el seguimiento de los resultados y promover la colaboración con toda la comunidad educativa.

Retos educativos

En base a ello, el Govern catalán ha detallado un conjunto de actuaciones para responder a los retos que evidencian las últimas evaluaciones internacionales. Así, se ha puesto en marcha la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació y se ha reforzado el papel de la Inspecció d’Educació con el fin de detectar áreas de mejora y aplicar estrategias en cada escuela.

En el ámbito curricular, el Departament de Educació i Formació Professional ha distribuido entre el profesorado orientaciones con los conocimientos esenciales y ejemplos prácticos que faciliten la planificación docente en el ámbito de las matemáticas y la lengua, mientras que a lo largo del primer trismestre lo hará con el resto de materias. Otro de los ejes será la creación de un programa experimental de zonas de gobernanza educativa, que establecerá un nuevo modelo para tomar decisiones más adaptadas a cada territorio. El plan también busca reducir la inestabilidad en los centros con la estabilización de los claustros. Asimismo, se da prioridad a la competencia lingüística y matemática en las horas de gestión autónoma.

En paralelo, se ha alcanzado un acuerdo marco con las universidades para adaptar la provisión de plazas a las necesidades del sistema. Para reforzar la formación docente, se convocarán ayudas económicas para tres posgrados especializados en matemáticas y lenguas, de los que se beneficiarán 1.190 profesores. La estrategia también incluye un programa de bienestar emocional y salud mental para alumnos, así como la creación de la primera cátedra de altas capacidades. A su vez, se pone en marcha un programa temporal de apoyo intensivo en matemáticas, que llegará a aquellos centros con mayor margen de mejora, desde 3º de primaria hasta 4º de ESO.

Acuerdo con la OCDE

Finalmente, un acuerdo formado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) supondrá una inversión anual de 370.000 euros durante tres años para mejorar resultados de aprendizaje, reducir desigualdades e impulsar la inclusión. Este convenio permitirá analizar los factores que influyen en el rendimiento del alumnado e identificar las medidas de mejora.

A estas medidas se le suman otras adicionales, especialmente en los ámbitos matemático y científico, o bien para mejorar la fluidez en lenguas, como la mejora de bibliotecas escolares o el incremento de los esfuerzos en inglés. También existen programas transversales impulsados junto a otras conselleries, como aquellos para promover la educación en sostenibilidad, despertar vocaciones científicas entre las alumnas o fomentar la alimentación saludable.