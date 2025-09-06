El nuevo curso comienza con más recursos para garantizar un sistema educativo de calidad

Con esa mezcla de nervios y expectativas de todos los inicios, además de un toque de melancolía por las vacaciones que ya se acaban, los alumnos de educación infantil y primaria, ESO y en el grado básico de Formación Profesional volverán a la escuela este lunes. Y a partir del 12 de septiembre, comenzarán el curso los de bachillerato y demás ciclos de FP. En total, casi 1.605.000 alumnos previstos en Catalunya, de los cuales más de 1 millón acudirán a los centros públicos, que muestran una mejora de las ratios en las aulas. Esto se debe a que la cifra de estudiantes se reduce en 2.247 respecto al curso anterior, mientras que crece la plantilla docente con 1.672 nuevas dotaciones hasta alcanzar las 83.949.

Una mejoría numérica que puede servir para cumplir con algunos de los objetivos del año: garantizar la equidad educativa; mejorar los resultados académicos, especialmente en matemáticas y lengua; y reforzar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. “Nos encontramos con aulas con menos alumnos, pero de mayor complejidad, debido al incremento de alumnado con necesidades específicas”, ha remarcado Esther Niubó, consellera de Educació i Formació Professional. “Por lo tanto –ha añadido– es necesario destinar más recursos a mejorar la atención educativa tanto de estos niños como del grupo clase en general”.

En este sentido, se llevarán a cabo acciones orientadas al desarrollo de competencias orales y lectoras en edades tempranas, así como para detectar dificultades de aprendizaje en los primeros cursos de primaria. En el ámbito de la mejora educativa general, se mantienen los programas de refuerzo en matemáticas PCMAT y Florence y se implanta el programa de Apoyo Intensivo a las Matemáticas (SIM), que alcanzará un total de 800 centros. En lengua inglesa aumenta hasta 150 el número de auxiliares de conversación, a la vez que el Departament d’Educació i FP financiará talleres para 91 centros con alumnado vulnerable.

El descenso de la natalidad ha permitido mantener la reducción de ratios de los últimos cursos en Infantil 3 años (I3), donde el 95,27 % de los 2.072 grupos públicos tendrán una ratio de 20 alumnos o menos por grupo; y un 82,53 % con ratio de 19 o menos. Por su parte, en 1º de ESO, el 97,1 % de los 1.898 grupos públicos tendrán una ratio de 30 alumnos o menos.

Bienestar y atención del alumnado

Con el objetivo de velar por el bienestar del alumnado, se incorporará un psicólogo en cada uno de los 11 Servicios Territoriales, que será referente en salud mental y orientación educativa. A su vez aumenta el personal de atención educativa en 352 dotaciones (4.033 en total) y el personal de administración y servicios en 202 dotaciones (4.610 en total).

Este incremento numérico también viene acompañado de mejoras cualitativas para el profesorado, especialmente para garantizar su estabilidad. Así, los nombramientos serán diarios (desde el pasado marzo eran cuatro días a la semana), se convocará por primera vez desde el 2004 un concurso de traslado autonómico y se pondrá en marcha una aplicación móvil para que el profesorado interino pueda gestionar las adjudicaciones de la bolsa de trabajo docente.

También es el curso en el que se eliminan los móviles en la etapa de educación obligatoria. “Es un paso más que contribuirá a mejorar el aprendizaje, la convivencia y el clima en los centros y los preservará en la escuela de los riesgos de acceso a determinadas redes sociales menos protegidas”, ha señalado Niubó. A lo largo de este mes de septiembre, Educació publicará una guía para acompañar las familias en el uso responsable de los dispositivos móviles.

Clase en el instituto de la Pobla de Segur (Lleida). / Archivo

Nuevos centros educativos

Otra de las novedades que trae consigo el nuevo curso académico es el estreno de siete nuevos institutos-escuela en Catalunya, creados por fusión o integración. En la ciudad de Barcelona son los IE La Flor de Maig, IE Els 30 Passos, IE Enric Granados e IE Canyelles. El Baix Llobregat y el Maresme ganan otro centro, con el IE de Viladecans e IE de Sant Pol de Mar, respectivamente. Y en el Pirineo entra en funcionamiento el IE de Bellver de Cerdanya, Asimismo, se estrenan tres centros destinados a la Formación Profesional.

Otra etapa de vital importancia –tanto por cuestiones educativas como de conciliación familiar– es la de la Educación Infantil de 0 a 3 años. Este curso se impulsa la creación de 904 nuevas plazas públicas para estas edades, además de incrementar en 200 euros la financiación de las plazas municipales de 'escoles bressol', pasando de 1.600 a 1.800 euros por plaza y alumno, a pesar de que no estaba previsto ningún aumento hasta el curso 2028-2029.

Sin embargo, tal y como detallan desde el Departament Educació i Formació Professional, debido al crecimiento sostenido de los costes de servicio y el incremento de la demanda, era necesaria una actualización urgente para mantener las cuantías alrededor de un tercio del coste total del servicio. También se aumenta la aportación para Infantil 2 años (I2) en 200 euros, una medida que contribuye a actualizar los costes del servicio y garantiza la gratuidad efectiva del I2.

Acogida a nuevos alumnos

Para garantizar una escolarización de calidad, también se debe tener en cuenta el contexto social y el hecho que, en Catalunya, el 14,4% del alumnado es de nacionalidad extranjera. Y algunos de ellos llegan sin un conocimiento de la lengua, la cultura o el método escolar. De ahí la importancia de las aulas de acogida, tanto intensivas como de continuidad, que este curso crecen con 200 nuevas dotaciones. De esta forma, el sistema dispondrá de 1.344 aulas de acogida de continuidad y 19 aulas de acogida intensivas.

Se trata de un apoyo adicional dirigido a los alumnos recién llegados, que les proporciona una atención emocional y curricular personalizada, así como un aprendizaje intensivo de la lengua catalana y los métodos de trabajo. De esta forma, se procura una incorporación progresiva del alumnado al aula ordinaria a partir del apoyo lingüístico y social.