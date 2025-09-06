El nuevo curso arrancará sin móviles en toda la etapa obligatoria

Cuadernos, bolígrafos, tizas y lápices de colores han sido siempre utensilios habituales en las aulas. Hoy en día conviven -y a veces se ven sustituidos- por ordenadores portátiles, pizarras táctiles, libros virtuales y aplicaciones. La digitalización ha cambiado la manera de enseñar y aprender, no sin generar incógnitas sobre su influencia en el desarrollo y la atención de los alumnos. Cada vez son más quienes creen que las clases pueden verse afectadas por el uso de estos aparatos y abogan por hacer de las aulas espacios libres de pantallas.

Con el fin de evitar que los dispositivos interfieran en los procesos de aprendizaje, el Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya implantará a partir del próximo curso 2025-2026 un Plan de Digitalización Responsable. Su objetivo es redefinir la adquisición de la competencia digital en el alumnado, empleando la tecnología como una herramienta estrictamente pedagógica y promoviendo su uso adecuado, ético y responsable.

Desde este septiembre, los móviles no estarán permitidos, ni en las aulas ni en ninguno de los espacios de los centros educativos. Tampoco podrán usarse relojes inteligentes. Una medida que el pasado año ya se aplicó a infantil y primaria, y que ahora se extiende hasta la ESO para albergar toda la etapa obligatoria.

El nuevo plan se ha diseñado a partir de las recomendaciones de la Comissió de Digitalització, constituida por expertos en el uso de pantallas por parte de niños y jóvenes de 0 a 18 años en contextos socioeducativos. Su opinión coincide, además, con la de los docentes y las direcciones de las diversas instituciones públicas que han participado en el estudio elaborado por el Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua): El 68% del profesorado y el equipo directivo está de acuerdo con la prohibición de los móviles en la secundaria, y el 89% valora positivamente la implementación de restricciones en el uso de la tecnología, pues creen que mejorará la convivencia entre los estudiantes, así como su atención y su rendimiento académico.

"Somos la primera comunidad autónoma española que pone en marcha un proceso de reforma tan relevante basado en encuestas y grupos de discusión", asegura la consellera d’Educació i FP, Esther Niubó.

Competencias digitales

Desde la conselleria se apuesta por un uso puntual y saludable de los dispositivos, siempre con un propósito educativo claro. "En ningún caso iremos en contra de la digitalización, sería ridículo negar que vivimos en un mundo repleto de tecnología, tanto como lo sería rechazar los conocimientos que esta aporta a nuestros alumnos. Se trata de adquirir las competencias digitales en un entorno de aprendizaje regido por el buen uso de los dispositivos", añade Niubó.

Por eso, la Generalitat de Catalunya seguirá garantizando su disponibilidad para las actividades ocasionales. Además, este curso continúa proporcionando ordenadores portátiles al alumnado de 5º y 6º de primaria y de la ESO. Esta dotación se extenderá también a los estudiantes de los grados de Formación Profesional Básica.

Apuesta por la formación

El currículo escolar seguirá reforzando las competencias digitales del alumnado, y lo hará desde un enfoque que promueva un uso más ético de la tecnología. Trabajará con mayor profundidad la detección y el análisis de noticias falsas e incorporará módulos de estudio sobre los usos y los riesgos de la inteligencia artificial. Asimismo, se ofrecerá a los docentes formación orientada al uso pedagógico de la digitalización, más allá de la simple capacitación técnica, y se les brindará herramientas específicas para la enseñanza tecnológica en todas las etapas educativas obligatorias.

Un aprendizaje que podrá continuar en casa con 'Educació i Digitalització: Guia per acompanyar les famílies', un material de apoyo para las familias que se pondrá a su disposición próximamente. Su objetivo es acompañarlas en la educación consciente sobre el uso de las pantallas, incluyendo, entre otros, consejos para protegerse y tomar conciencia de los posibles riesgos.

Con medidas que apelan a la implicación conjunta de alumnos, docentes y familias, Catalunya apuesta por un nuevo modelo de digitalización, más consciente y equilibrado, y en el que el desarrollo competencial va de la mano del bienestar y la atención del alumnado. Un reto educativo y social con el que crear entornos más seguros y saludables.