La FP se pone en marcha con un récord de plazas y una oferta renovada
Catalunya apuesta por la Formación Profesional, con 7.500 plazas más, el refuerzo del profesorado, nuevos centros y un récord de asignación en ciclos de grado medio y superior
El Govern ha asignado 81.479 plazas de Formación Profesional para el nuevo curso 2025-2026, una cifra récord que responde al creciente interés por estas enseñanzas. Gracias a las mejoras del proceso de admisión han participado más de 96.000 personas, lo que supone un incremento del 12% respecto al curso anterior.
Estas cifras son espcialmente significativas teniendo en cuenta que en 2020, sólo cinco años atrás, eran poco más de 15.000 asignaciones. Para dar respuesta a la creciente demanda, la Generalitat ha creado 7.583 nuevas plazas en el conjunto de la Formación Profesional. Las familias profesionales que más crecen este año son: Sanidad, Administración y gestión, Actividades físicas y deportivas, Comercio y márketing, e Informática y comunicaciones.
El Departament d’Educació i Formació Professional ha reforzado la dotación docente y ha anunciado una inversión de 16,3 millones de euros destinada a la compra de equipamientos específicos en los centros públicos. Este esfuerzo busca consolidar la apuesta por la FP como vía de acceso al mercado laboral.
Sanidad, deporte, comercio o Informática, los ámbitos que más crecen
Nuevos centros
El curso 2025-2026 en Catalunya llega con importantes novedades. Este año se estrenan 12 nuevos centros de Formación Profesional integrada, lo que eleva a 52 el total de equipamientos especializados. Entre ellos destacan espacios como el Institut de Teixits en Canet de Mar, que combina FP con estudios en tejidos, patronaje, arte textil, diseño de moda o estilismo; el Institut d’FP Sanitària Sant Pau en Barcelona, ubicado dentro del emblemático recinto modernista del hospital, que ofrecerá todo el itinerario formativo no universitario del ámbito de la salud; y el Institut de Gastronomia, también en Barcelona, ofrece estudios en cocina, pastelería y servicios de restauración.
Además, varios institutos amplían su oferta para impartir Formación Profesional, incluyendo el Institut Alexandre de Riquer en Calaf, el Institut d’Argentona, el Institut La Serra en Sabadell y el Institut Marta Mata en Salou.
Otra de las novedades es la extensión de la doble titulación de bachillerato y enseñanzas deportivas, que permitirá al alumnado combinar la formación académica con la especialización deportiva. Este curso, la oferta se amplía a más centros y se impartirá también en el Institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona y en el Institut La Bastida de Santa Coloma de Gramenet.
Matrícula más ágil
Estas cifras llegan en un proceso de asignación de plazas totalmente renovado. Se ha mejorado la preinscripción y matriculación gracias a la simplificación del proceso, la creación de un buscador de notas de corte, de un simulador de preinscripción y la posibilidad de confirmar la plaza asignada on line, un cambio que aporta más flexibilidad y tranquilidad al alumnado.
Por primera vez, la adjudicación de plazas se cerró el 31 de julio, y no en septiembre, como era habitual, lo que permite a la mayoría de estudiantes conocer con antelación dónde cursarán sus estudios y empezar el 12 de septiembre con normalidad. El sistema ha incluido tres turnos de asignación y la opción de confirmación de dicha asignación on line.
Aquellos alumnos que no hayan obtenido aún su plaza, tendrán una nueva oportunidad: el próximo día 8 de septiembre se hará público un mapa de vacantes en la página web preinscripcio.gencat.cat del Departament d’Educació i FP, donde los aspirantes podrán consultar las plazas disponibles y encontrar información sobre los itinerarios formativos.
La Formación Profesional se consolida como uno de los itinerarios más eficaces para conectar la oferta y la demanda de empleo, convirtiéndose en una herramienta potente para generar oportunidades y formar una población con cualificaciones laborales intermedias y superiores.
El Grado Básico duplica su oferta en centros públIcos y privados
La oferta de ciclos formativos de grado básico (CFGB) en centros públicos y privados catalanes se duplica este curso, gracias a un plan piloto para su implantación en centros de Formación Profesional y de Nuevas Oportunidades. Estos ciclos constituyen el primer nivel de la formación profesional y, junto con la educación primaria y la ESO, forman la base de la educación obligatoria. Como novedad, este año se han reservado plazas específicas para jóvenes tutelados en centros públicos.
Los CFGB son una oportunidad para los alumnos especialmente motivados por los aprendizajes profesionales y que presenten más posibilidades de aprendizaje y de logro de las competencias de educación secundaria obligatoria en un entorno vinculado al mundo profesional. Están dirigidos principalmente a quienes han cursado tercero de ESO, aunque en casos excepcionales se permite el acceso tras segundo, previa propuesta del equipo docente y valoración del Consejo orientador.
La duración de estos ciclos es de dos cursos académicos, y al completar con éxito todos los ámbitos formativos, el alumnado obtiene tanto el título de graduado en educación secundaria obligatoria como el título de técnico o técnica básica en la especialidad correspondiente.
