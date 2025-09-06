La FP se pone en marcha con un récord de plazas y una oferta renovada

El Govern ha asignado 81.479 plazas de Formación Profesional para el nuevo curso 2025-2026, una cifra récord que responde al creciente interés por estas enseñanzas. Gracias a las mejoras del proceso de admisión han participado más de 96.000 personas, lo que supone un incremento del 12% respecto al curso anterior.

Estas cifras son espcialmente significativas teniendo en cuenta que en 2020, sólo cinco años atrás, eran poco más de 15.000 asignaciones. Para dar respuesta a la creciente demanda, la Generalitat ha creado 7.583 nuevas plazas en el conjunto de la Formación Profesional. Las familias profesionales que más crecen este año son: Sanidad, Administración y gestión, Actividades físicas y deportivas, Comercio y márketing, e Informática y comunicaciones.

El Departament d’Educació i Formació Professional ha reforzado la dotación docente y ha anunciado una inversión de 16,3 millones de euros destinada a la compra de equipamientos específicos en los centros públicos. Este esfuerzo busca consolidar la apuesta por la FP como vía de acceso al mercado laboral.

Sanidad, deporte, comercio o Informática, los ámbitos que más crecen

Nuevos centros

El curso 2025-2026 en Catalunya llega con importantes novedades. Este año se estrenan 12 nuevos centros de Formación Profesional integrada, lo que eleva a 52 el total de equipamientos especializados. Entre ellos destacan espacios como el Institut de Teixits en Canet de Mar, que combina FP con estudios en tejidos, patronaje, arte textil, diseño de moda o estilismo; el Institut d’FP Sanitària Sant Pau en Barcelona, ubicado dentro del emblemático recinto modernista del hospital, que ofrecerá todo el itinerario formativo no universitario del ámbito de la salud; y el Institut de Gastronomia, también en Barcelona, ofrece estudios en cocina, pastelería y servicios de restauración.

Además, varios institutos amplían su oferta para impartir Formación Profesional, incluyendo el Institut Alexandre de Riquer en Calaf, el Institut d’Argentona, el Institut La Serra en Sabadell y el Institut Marta Mata en Salou.

Otra de las novedades es la extensión de la doble titulación de bachillerato y enseñanzas deportivas, que permitirá al alumnado combinar la formación académica con la especialización deportiva. Este curso, la oferta se amplía a más centros y se impartirá también en el Institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona y en el Institut La Bastida de Santa Coloma de Gramenet.

Matrícula más ágil

Estas cifras llegan en un proceso de asignación de plazas totalmente renovado. Se ha mejorado la preinscripción y matriculación gracias a la simplificación del proceso, la creación de un buscador de notas de corte, de un simulador de preinscripción y la posibilidad de confirmar la plaza asignada on line, un cambio que aporta más flexibilidad y tranquilidad al alumnado.

Por primera vez, la adjudicación de plazas se cerró el 31 de julio, y no en septiembre, como era habitual, lo que permite a la mayoría de estudiantes conocer con antelación dónde cursarán sus estudios y empezar el 12 de septiembre con normalidad. El sistema ha incluido tres turnos de asignación y la opción de confirmación de dicha asignación on line.

Aquellos alumnos que no hayan obtenido aún su plaza, tendrán una nueva oportunidad: el próximo día 8 de septiembre se hará público un mapa de vacantes en la página web preinscripcio.gencat.cat del Departament d’Educació i FP, donde los aspirantes podrán consultar las plazas disponibles y encontrar información sobre los itinerarios formativos.

La Formación Profesional se consolida como uno de los itinerarios más eficaces para conectar la oferta y la demanda de empleo, convirtiéndose en una herramienta potente para generar oportunidades y formar una población con cualificaciones laborales intermedias y superiores.