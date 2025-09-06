La escuela catalana refuerza la atención a la diversidad en las aulas

Garantizar una educación totalmente inclusiva vuelve a ser una de las prioridades del sistema educativo catalán para el nuevo curso 2025-2026 que está a punto de empezar. Con el objetivo de ofrecer una igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos, independientemente de sus capacidades, condición social y cultural, religión, diversidad sexual o identidad de género, el Departament d’Educació i Formació Professional implementa una serie de medidas para mejorar la equidad del sistema actual.

Con la premisa clara de que la diversidad enriquece a las personas y, por lo tanto, de que se trata de un valor positivo, la educación inclusiva es uno de los cimientos básicos del sistema educativo catalán. Bajo este ideario, la Generalitat pretende impulsar diferentes acciones que favorezcan la detección de las dificultades de aprendizaje, además de incorporar más profesionales de apoyo y destinar nuevos recursos para el alumnado con necesidades especiales.

Prevención y mejora de la salud mental

Una de las medidas más importantes es el proyecto de acciones de prevención para la promoción del aprendizaje. Este plan incluye la realización de orientaciones y actividades de evaluación para desarrollar las competencias oral y lectora desde la primera etapa educativa; la planificación de medidas universales, adicionales e intensivas; y pruebas universales dirigidas a alumnado de primero y tercero de primaria, lo que permitirá identificar dificultades y aplicar medidas según los resultados, todo ello de forma voluntaria.

En paralelo, se introduce también un programa de formación en competencias socioemocionales para infantil y primaria, con el objetivo de que los alumnos aprendan a gestionar sus emociones, relaciones y situaciones de conflicto desde bien pequeños. El proyecto abarca la formación expresa para los docentes, la creación de nuevos materiales didácticos y el acompañamiento directo a los centros, todo ello enmarcado dentro de un plan de prevención y mejora de la salud mental.

Plan piloto y nuevas incorporaciones

Durante este curso, el Pla de Trastorns del Neurodesenvolupament i Aprenentatge (Pla TNDiA) inicia una segunda fase con un proyecto piloto en Manresa y Sabadell. Este consiste en una puesta a prueba del análisis realizado el curso pasado en los tres ámbitos departamentales implicados (Educació i FP, Drets Socials y Salut), que permitió establecer un marco compartido de atención, diagnóstico e intervención, con el propósito de mejorar los procesos en cuanto a las familias.

Asimismo, para mejorar el bienestar del alumnado, su salud mental y la orientación, cada Servei Territorial incorpora la figura de un psicólogo coordinador que trabajará en la prevención del absentismo y abandono escolar prematuro, además de en proyectos de convivencia y bienestar en los centros.

Por otro lado, se introduce un nuevo programa formativo gratuito en línia para docentes y personal educativo sobre aspectos clave del sistema educativo inclusivo, con una especial atención en las medidas universales de atención a la diversidad y al Diseño Universal para el Aprendizaje, una metodología que promueve la accesibilidad y la participación de todo el alumnado. El curso facilitará herramientas prácticas para crear entornos educativos más equitativos y accesibles.

Un niño realizando sus tareas en clase / Generalitat de Catalunya

Aumento de los recursos económicos

Otra de las medidas que se implementan este curso es el incremento de la inversión en el servicio de monitores de apoyo, que pasará de 29,2 M de euros a 62,6 M entre enero de 2026 y agosto de 2027.

El Departament desplegará este año también la hoja de ruta de los Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), con la unificación de criterios y creación de protocolos comunes en todos los territorios, además de una formación continua para los profesionales.

Este curso se completa también la implementación en toda Catalunya del recurso SIEI Plus (Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva) con un total de 175 unidades. El recurso pretende ofrecer una atención educativa más especializada, coordinada y dirigida al alumnado con necesidades de atención muy complejas.

Especial atención a la salud

Finalmente, durante este curso se pondrá a disposición de los centros educativos una serie de documentos de orientación y recomendaciones prácticas, dirigidos a profesionales para la atención del alumnado con Trastorno del espectro autista (TEA) y con dificultades de regulación de la conducta, una de las problemáticas más comunes en los centros educativos actuales.

El nuevo año también estará marcado por la colaboración entre el Departament de Salut y Educació para mejorar y reordenar la atención a niños y adolescentes con necesidades especiales en los centros, el principal objetivo de estas medidas.