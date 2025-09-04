Educación
Estas son las actividades que recomienda una profesora para trabajar la escritura con los más pequeños
Corina Cuenca, profesora de infantil, revela cómo actuar ante un niño que llora: "Respira, date tres segundos y..."
Carlos González, pediatra: "Muchas veces cuando tu hijo llora no quiere ni juguetes ni dulces, pide tu presencia y tu cariño"
Cloe Bellido
Aprender a escribir en el colegio es uno de los momentos más importantes para la infancia de un niño. Es un hito que demuestra que ya no es un bebé y que poco a poco está creciendo y aprendiendo.
Sin embargo, a veces no solo puede bastar con hacerlo en el colegio, y hacer actividades en casa puede ayudar a su escritura, lectura y en cualquier proceso de aprendizaje.
De ello habla la pedagoga Nerea Riveiro en su perfil de Instagram @pedagoque, donde habla de infancia, adolescencia y de temas relacionados con la educación, como las diferencias de aprendizaje o el TDAH en niños.
Actividades para trabajar la escritura
En el vídeo, podemos observar como la pedagoga prepara las actividades para trabajar la escritura con dos cosas muy fáciles de preparar: arroz y pintura.
La primera actividad solo necesita un bol lleno de arroz. El pequeño debe escribir en el arroz con su dedo, repasando lentamente cada letra, la palabra que tiene escrita en un papel.
La segunda actividad para trabajar la escritura con los más pequeños es hacer lo mismo, pero en el papel y con pintura.
Tras el arroz, pintura
En el vídeo, Riveiro enseña como el niño repasa con pintura encima del papel donde está escrita la palabra 'barba'.
De esta forma, repite la palabra una y otra vez, primero a mayor escala con el dedo en el arroz y, luego, con la pintura en el papel a menor escala.
Con estas dos actividades, divertidas y diferentes, el niño podrá practicar en casa lo que ha aprendido en el colegio y mejorar poco a poco sus dotes de escritura, esenciales para el aprendizaje y el crecimiento.
