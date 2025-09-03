Crianza
El profesor César Bona, de 53 años, explica la habilidad más importante que enseñaría a los niños: "Con eso creces también"
El experto en educación reflexiona sobre cómo una característica puede transformar las relaciones desde la infancia
Una profesora de Secundaria te deja claro cómo ayudar a tu hijo adolescente al empezar el instituto: "Enfócate en su seguridad"
¿Hay clase el viernes 12 de septiembre en Catalunya tras la Diada? Esto dice el calendario escolar
Balma Simó
El maestro César Bona (Ainzón, Zaragoza, 1972) saltó a la fama en 2015 cuando fue incluido entre los 50 mejores profesores del mundo según el Global Teacher Prize. Desde entonces, su prestigio se ha extendido por todo el mundo, lo que le ha llevado a recibir elogios de eminencias de la talla de Jane Goodall. La prestigiosa primatóloga manifestó que Bona estaba "abriendo nuevos horizontes para los niños, creando líderes del futuro, animándolos a tomar las riendas para emprender acciones y cambiar actitudes y prácticas en sus sociedades."
Ahora el profesor aragonés ha compartido en el pódcast 'No somos números' cuál es a su parecer la enseñanza más importante a transmitir a cualquier niño. "Una habilidad que me gustaría darles sería que permanecieran curiosos", explica. "Porque curiosos ya son", subraya el experto en educación.
A su vez, agrega lo siguiente: "Y eso llevaría implícito que fueran humildes para saber que tienen que aprender de los demás. Y eso llevaría implícito la predisposición a aprender de todos los demás".
Aprender de todas las personas
Para el especialista en educación de 53 años, esta capacidad no se limitaría a una actitud puntual, sino que se extendería a cada encuentro cotidiano con otras personas fuera de su entorno. "Esta persona que conozco o acabo de conocer voy a ver qué aprendo de ella", sería la actitud que la curiosidad promovería en los niños, según Bona. Además, este simple cambio de mentalidad reforzaría la convivencia y ayudaría a ampliar horizontes, según el experto en enseñanza.
El respeto como reto social
El profesor considera que este camino de aprendizaje conlleva también un valor clave como escuchar y valorar otras opiniones; algo que, en su opinión, la sociedad necesita "curar" con urgencia: "Eso llevaría implícita la convivencia, llevaría implícito el respeto a las otras opiniones, que ahora es algo que tenemos que curar".
Crecer en la diversidad
Bona concluye su argumentación destacando que la diversidad no solo enriquece a nivel colectivo, sino que también impulsa el desarrollo personal. "Rápidamente, que sean diferentes, con eso creces también", concluye el maestro.
