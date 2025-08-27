Una profesora de Secundaria te deja claro cómo ayudar a tu hijo adolescente al empezar el instituto: "Enfócate en su seguridad"

Con la vuelta al cole asomando en el calendario, el inicio de curso se presenta aún más emocionante para los que estrenan etapa educativa. Miles de escolares afrontan el desafío de empezar la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), un salto que pondrá a prueba la capacidad de adaptación sobre todo de ellos, pero también de sus familias.

La entrada en el instituto coincide con un periodo de profundos cambios físicos, psicológicos, sociales y emocionales. Los niños dejan de serlo para convertirse en adolescentes, con lo que empiezan a construirse una nueva identidad. En este contexto, la familia cede importancia como referente en favor de su círculo de amistades, si bien conserva un papel fundamental de acompañamiento y apoyo al menor.

La profesora y escritora Diana Al Azem, que lleva años dedicada a la divulgación sobre la adolescencia, ofrece tres consejos básicos para ayudar a que tu hijo o hija empiece el instituto con buen pie.

Diana Al Azem aconseja que, antes de explicarle a tu hijo (o hija) "lo bien que se lo va a pasar en clase o los amigos que va a hacer", lo primero es cerciorarte de que "se siente seguro en el lugar al que va". "Tu hijo no va a conseguir disfrutar de ese momento si primero no se siente protegido", añade la fundadora y CEO de la plataforma Adolescencia Positiva.

La divulgadora recomienda usar frases tipo "sé que esto es nuevo", "es posible que te sientas algo nervioso"... Todo ello para ayudar al adolescente a plantar cara a sus inseguridades ante el cambio de etapa.

La profesora explica que, cuando tu hijo salga del instituto, puedes encontrarlo "agitado" o "enfadado". Diana Al Azem pide que comprendas su situación: "Acaba de terminar un largo día lleno de esfuerzo y puede que necesite algo de tiempo para relajarse".

Adolescentes a la salida de un instituto de Barcelona. / MANU MITRU

"Seguramente va a aprovechar para desahogarse contigo y liberar todas esas emociones acumuladas", relata. "Si quieres que te cuente cómo fue su día, genial, pero necesita un poco de espacio antes de estar listo para hablar", añade.

Si deseas que tu hijo te explique algo del instituto, mejor evitar preguntas genéricas tipo "¿cómo te ha ido el día?". "Es una pregunta muy grande y puede ser difícil para un chaval articular la experiencia completa de su día en términos tan generales", argumenta Diana Al Azem.

"Intenta hacer preguntas mucho más específicas, como 'durante la hora del recreo, ¿con quién te has sentado?', '¿qué libro has leído hoy?' o '¿cuál ha sido la cosa más divertida que te ha pasado?", prosigue. "Ayuda a tu hijo a descomponer su gran experiencia en partes más manejables", remacha la profesora.

Además de transmitir confianza a tu hijo y generar espacios de comunicación adecuados, es importante que le ayudes a establecer nuevas rutinas y horarios de estudio en su nueva etapa educativa.

Y por supuesto también tendrás que prestar atención a señales que puedan indicar que el adolescente no se está adaptando bien al instituto. En caso de cambios de humor bruscos, irritabilidad, problemas de sueño o circunstancias similares conviene hablar con tu hijo para aclarar cómo se siente y, si se considera necesario, contactar con el instituto en busca de una solución.