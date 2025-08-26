César Bona, experto en educación: "La verdadera enseñanza termina cuando un alumno mira el mundo después de pasar por clase"

Nazareth Castellanos, neurocientífica, cuestiona el modelo educativo español: “Les pone una carretera o una alfombra roja”

El pediatra Carlos González sobre la desobediencia de tus hijos: "Tu hijo no te sonríe para desafiarte cuando le regañas"

Aula de una escuela catalana, este curso.

Aula de una escuela catalana, este curso. / Marc Asensio

Cloe Bellido

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A lo largo de la vida académica, hay profesores que cumplen con su labor de transmitir conocimientos y otros que van más allá, dejando una huella profunda en sus alumnos. Son esos maestros que inspiran, que logran despertar la curiosidad, los que acaban trascendiendo más allá de las aulas.

"Un buen maestro es aquel que te inspira para la vida", resume el profesor y experto en educación César Bona, nominado en 2015 entre los 50 mejores maestros por el Global Teacher Prize. "Hay profesores que enseñan matemáticas, historia o lengua… Y hay otros que, sin proponérselo, enseñan a vivir. Son los que inspiran sin buscarlo", añade.

La verdadera enseñanza, más allá de las notas

Durante la etapa escolar se suele dar mucha importancia a las notas y a los exámenes y eso puede hacer mella en algunos alumnos, agobiados y presionados por las notas. Bona subraya que "la verdadera enseñanza no termina en una nota o un examen".

Tener un profesor que te marca no solo significa aprender una materia, sino descubrir nuevas formas de ver el mundo y encontrar estímulos para seguir creciendo. ¿Cómo detectar a estos profesores? "Los que te miran a los ojos, creen en ti y despiertan algo que va mucho más allá del aula. Esos que te hacen sentir que puedes, que vales, que importa lo que piensas", explica Bona.

Noticias relacionadas y más

Cuando un profesor logra conectar con un alumno de esta manera, se produce un efecto mucho mayor que mejores notas o mejor desempeño en clase (que también). Esta enseñanza cambia "la manera en la que un alumno mira el mundo después de pasar por esa clase".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
  2. José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
  3. Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
  4. Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
  5. El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
  6. Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
  7. Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
  8. La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos

'Grand Prix' cierra temporada en La 1 con máximo, mientras Telecinco sigue sin despegar con el cine y Antena 3 se mantiene firme

'Grand Prix' cierra temporada en La 1 con máximo, mientras Telecinco sigue sin despegar con el cine y Antena 3 se mantiene firme

Irán retoma sus negociaciones nucleares con Europa ante la inminente imposición de nuevas sanciones

Irán retoma sus negociaciones nucleares con Europa ante la inminente imposición de nuevas sanciones

César Bona, experto en educación: "La verdadera enseñanza termina cuando un alumno mira el mundo después de pasar por clase"

César Bona, experto en educación: "La verdadera enseñanza termina cuando un alumno mira el mundo después de pasar por clase"

La sociedad israelí sale a la calle para exigir un acuerdo de alto el fuego en Gaza que libere a los rehenes

La sociedad israelí sale a la calle para exigir un acuerdo de alto el fuego en Gaza que libere a los rehenes

El Gobierno aprueba la zona de emergencia para los territorios afectados por el fuego

El Gobierno aprueba la zona de emergencia para los territorios afectados por el fuego

Venus Williams, jugando a los 45 años: "¿Por qué no?"

Venus Williams, jugando a los 45 años: "¿Por qué no?"

Una mujer y sus hijos quedan atrapados en el coche durante una tormenta de arena en Arizona

Una mujer y sus hijos quedan atrapados en el coche durante una tormenta de arena en Arizona

LG lanza los portátiles ultraligeros gram Pro 2025 con gráficas RTX 5050

LG lanza los portátiles ultraligeros gram Pro 2025 con gráficas RTX 5050