La odisea de dos maestras de Banyoles, destinadas a más de 100 kilómetros: "Antes de hacer las oposiciones trabajaba a cinco minutos de casa"

Verònica Delgado y Judit Buyé son dos maestras de Banyoles de educación infantil que, a partir de septiembre, tendrán que recorrer más de 100 kilómetros para ir a trabajar (teniendo en cuenta las retenciones de tráfico en hora punta, el trayecto puede alargarse hasta dos horas hasta sus destinos: Sabadell y Terrassa).

Haber aprobado las oposiciones, para ellas, no ha sido “garantía de nada”. Y es que antes de superar las pruebas (las hicieron en 2023), habían trabajado “a cinco minutos de casa” (los destinos más lejanos que les tocaron fueron el Alt Empordà, la Garrotxa y el Ripollès). Ahora, sin embargo, han sido adjudicadas en su decimoquinta y decimocuarta opción de comarca, respectivamente.

"Si lo hubiera sabido no habría hecho las oposiciones, tenía más calidad de vida siendo interina. Con el número que tenía me habrían llamado para hacer sustituciones todo el año y, como mínimo, podría disfrutar de mis hijas", tiene claro Delgado. Y es que calcula que "tendré que salir a las siete menos cuarto de la mañana para estar allí a las nueve y espero volver a casa a las siete de la tarde". Además, estima que los gastos de gasolina "fácilmente" superarán los 100 euros semanales.

El principal obstáculo, apuntan, es que el personal funcionario no puede acceder a las medias vacantes, a las que solo pueden optar los interinos (deben hacer jornada completa y, si quieren y se lo pueden permitir, después pedir una reducción de jornada). Unas reglas del juego que "rebajan las opciones de trabajar en comarcas cercanas a quienes nos hemos examinado más tarde".

Con todo, Delgado asegura que "prefiero hacer media vacante a cinco minutos de casa y cobrar menos pero poder conciliar mejor (tiene dos hijas de siete y cuatro años) que una completa en Sabadell". Además, Buyé (que tiene tres hijos de 11, 10 y 3 años) lamenta que "los interinos cogen las medias vacantes cerca de casa y, si otro maestro pide una reducción de jornada en la misma escuela, acaban haciendo jornada completa". De hecho, ya han enviado una carta al Departamento de Educación reclamando que las medias vacantes se conviertan en completas.

Más de 90 personas afectadas

Aunque Buyé recuerda que "la consejera de Educación prometió que nadie iría más allá de la quinta comarca elegida", tienen constancia "solo a través del boca a boca" de unas noventa personas que, como ellas, tendrán que recorrer medio territorio. Una realidad que ya han puesto en conocimiento del Departamento de Educación.

Los interinos pasan por delante

Además, Buyé denuncia que "hemos detectado que todavía hay una cincuentena de interinos que están pasando por delante de las personas que hemos aprobado unas oposiciones", después de que el Departamento de Educación asignara entre 700 y 800 plazas a interinos que tendrían que haber sido para funcionarios, un error que obligó a repetir la adjudicación de plazas. De hecho, han presentado un recurso al Departamento de Educación, pero todavía no han obtenido respuesta.