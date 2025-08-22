"Procrastinando como una campeona": la fórmula de una joven para aprobar las oposiciones

"Tú no eres opositora de verdad, los opositores no se echan siestas", le soltó un bibliotecario a Elena cuando la vio entrar a estudiar a las cinco de la tarde. Hoy, esa frase no le pesa: es funcionaria y enseña inglés en un instituto. Pero su historia va mucho más allá de una plaza: es la historia de alguien que se permitió opositar sin renunciar a ser ella misma.

Ni madrugones ni perfección

Elena, conocida en TikTok como @vergusip, aprobó las oposiciones de enseñanza en solo 10 meses. Lo hizo con apenas un mes de experiencia docente, “procrastinando como una campeona”, según sus propias palabras, y estudiando a su ritmo, sin seguir los cánones del opositor ideal.

¿Su receta? No hay milagros, solo honestidad: reconoce que fue a una academia, que probablemente vivir con sus padres y no tener que preocuparse del alquiler fue una gran ayuda, y que no todo el mundo tiene esa suerte. "Definitivamente, tener soporte económico ayuda mucho", respondía, a un comentario que agradecía su sinceridad.

Lo que marcó la diferencia

Más allá de lo académico, hubo dos pilares que dice que le dieron estructura y equilibrio:

La app Flora , basada en el método pomodoro -técnica de estudio o trabajo que intercala tiempo de descanso-, la ayudó a dejar el móvil y concentrarse en bloques de estudio. "Le debo la vida”, confiesa. Además, las estadísticas de la app la motivaban: "Ver que había estudiado X minutos, aunque fueran pocos, me hacía sentir que avanzaba”.

, basada en el método pomodoro -técnica de estudio o trabajo que intercala tiempo de descanso-, la ayudó a dejar el móvil y concentrarse en bloques de estudio. "Le debo la vida”, confiesa. Además, las estadísticas de la app la motivaban: "Ver que había estudiado X minutos, aunque fueran pocos, me hacía sentir que avanzaba”. La terapia, clave para dejar de sentirse culpable cuando no cumplía sus propios estándares. "Me ayudó a entender que estudiar media hora ya era más que suficiente algunos días”. También empezó a reforzarse en positivo, a no compararse y a respetar su manera de hacer las cosas.

en resumen, que tienes que encontrar los métodos que te sirvan a ti !! da igual si no son los de todo el mundo. y hablando de culpabilidad, siempre me acuerdo de aquel bibliotecario que, al verme entrar a las 17, me dijo "tú no eres una opositora de verdad, los opositores no se echan siestas"

Una comunidad que se reconoce

Los comentarios en su vídeo muestran que no está sola. Gente que lleva años sin plaza, que se culpa por no rendir, que llora frente al temario. Y también quienes, como ella, han combinado app y terapia para lograr su objetivo.

Incluso entre quienes la critican por no especificar que eran oposiciones para enseñanza -menos exigentes en algunos aspectos que otras-, Elena responde con calma: "Solo cuento cómo lo hice yo, no digo que sea fácil ni que esto sirva para todas las opos”.

No es un método, es un espejo

Su testimonio no enseña a sacar una plaza. Enseña a tratarse mejor mientras se intenta. Por eso ha tocado tantas fibras. Porque Elena no promete productividad, promete realidad.

Y esa realidad -con siestas, ansiedad, apps, terapia, academia y privilegios reconocidos- ha hecho sentir acompañadas a miles de personas.

Decálogo para opositar con cabeza y corazón

Después de conocer la historia de Elena, muchas personas se preguntan: ¿y ahora, por dónde empiezo? Aquí van 10 claves esenciales para preparar una oposición de forma eficaz y humana, combinando estrategia y bienestar.

Planifica tu estudio con antelación. Divide el temario en bloques, marca objetivos semanales realistas y respeta descansos. Un buen calendario evita el caos y la ansiedad de última hora. Crea un espacio de estudio a tu medida. Silencio, orden y luz natural. Quita distracciones, usa auriculares con ruido blanco si hace falta y mantén tu espacio limpio y motivador. Ponte metas realistas y alcanzables. No se trata de estudiar diez horas, sino de avanzar cada día. Fija objetivos diarios y ajusta la estrategia según tu progreso. Aplica técnicas de memorización efectivas. Repetición espaciada, reglas mnemotécnicas y mapas mentales son tus aliados. Estudiar bien no es memorizar sin sentido, es comprender y retener. Prioriza lo que más peso tiene en el examen. No todos los temas valen igual. Revisa exámenes anteriores y dedica más tiempo a lo que puntúa más. Haz simulacros y test de forma habitual. Te ayudarán a medir tu progreso, gestionar el tiempo y reducir la ansiedad. Cuanto más practiques, menos te asustará el examen real. Sé constante, aunque cueste. La clave no es la perfección, es la regularidad. Una hora bien aprovechada vale más que una tarde sin foco. Cuida tu salud mental y física. Duerme, come bien, haz pausas, haz ejercicio. Sin salud, no hay rendimiento ni motivación que aguante. Rodéate de apoyo real. Opositar es más fácil si te acompañan: grupos de estudio, amigos que entienden lo que pasas, incluso una buena academia o mentor. Cree en ti y no te castigues. No eres un fallo por tener un mal día. Refuérzate en positivo, no te compares y recuerda que cada paso cuenta.

5 errores comunes al estudiar una oposición (y cómo evitarlos)