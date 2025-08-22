César Bona, experto en educación: "La verdadera enseñanza termina cuando un alumno mira el mundo después de pasar por clase"

A lo largo de la vida académica, hay profesores que cumplen con su labor de transmitir conocimientos y otros que van más allá, dejando una huella profunda en sus alumnos. Son esos maestros que inspiran, que logran despertar la curiosidad, los que acaban trascendiendo más allá de las aulas.

"Un buen maestro es aquel que te inspira para la vida", resume el profesor y experto en educación César Bona, nominado en 2015 entre los 50 mejores maestros por el Global Teacher Prize. "Hay profesores que enseñan matemáticas, historia o lengua… Y hay otros que, sin proponérselo, enseñan a vivir. Son los que inspiran sin buscarlo", añade.

La verdadera enseñanza, más allá de las notas

Durante la etapa escolar se suele dar mucha importancia a las notas y a los exámenes y eso puede hacer mella en algunos alumnos, agobiados y presionados por las notas. Bona subraya que "la verdadera enseñanza no termina en una nota o un examen".

Tener un profesor que te marca no solo significa aprender una materia, sino descubrir nuevas formas de ver el mundo y encontrar estímulos para seguir creciendo. ¿Cómo detectar a estos profesores? "Los que te miran a los ojos, creen en ti y despiertan algo que va mucho más allá del aula. Esos que te hacen sentir que puedes, que vales, que importa lo que piensas", explica Bona.

Cuando un profesor logra conectar con un alumno de esta manera, se produce un efecto mucho mayor que mejores notas o mejor desempeño en clase (que también). Esta enseñanza cambia "la manera en la que un alumno mira el mundo después de pasar por esa clase".