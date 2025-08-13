10 claves para fomentar una relación sana con la sexualidad desde la infancia, según una experta

Hablar de sexualidad con los hijos es algo que puede resultar complicado y acaba generando muchas dudas a los padres sobre cómo dar el paso de manera natural. Si bien puede ser que no seamos sexólogos ni expertos en la materia, la realidad es que, al igual que tampoco somos especialistas en nutrición o economía, tenemos la capacidad de aportar nuestro conocimiento y experiencia sobre este campo.

Para empezar a hablar de algo tan importante como la sexualidad con los pequeños de la casa, la marca referente de bienestar íntimo, Platanomelón, ha querido tratar las claves para abordarlo de la mejor manera posible.

¿Qué hay que evitar?

Al ser la sexualidad un tema todavía tabú en la actualidad, los padres sienten miedo y falta de confianza para tratarlo con sus hijos. Por ello, en muchas ocasiones se recurre a la falsa idea de que “ya lo aprenderán cuando toque” o de que “eso se enseña en el colegio”. Al final, tal y como han afirmado la CEO y la sexóloga de Platanomelón en el pódcast ‘Malasmadres’, Anna Boldú y Beti Badía respectivamente, los niños buscarán respuestas en TikTok o incluso en el porno.

Diez puntos esenciales para empezar a hablar de sexo

Las expertas del equipo educativo de la marca, han comentado que es necesario tratar la sexualidad cuanto antes y de forma natural. Es por ello, que han presentado los siguientes argumentos:

El tabú no es innato, se aprende Para empezar, hay que saber que los niños y niñas se exploran desde pequeños. Y precisamente, es el comportamiento de los adultos lo que genera vergüenza, incomodidad o culpa, y no lo que hacen sus descendientes.

Educar no es dar una charla, es acompañar desde el principio La mayoría opina que la educación sexual debe empezar en la adolescencia y con alguna que otra conversación, pero no es así. Inicia realmente al nacer y cuando se nombran las partes del cuerpo y se habla del consentimiento con gestos cotidianos.

Lo que no se nombra no existe Decidir callar con respecto a temas como puede ser la sexualidad es un error. Y es que, aunque pensemos que así no sabrán de según qué temas, la realidad es que esta actitud evitativa induce a que los más pequeños acudan a fuentes no tan seguras como TikTok, o contenidos inapropiados para su edad, como puede ser el porno.

El mayor error es no hacer nada En el pódcast también se ha hecho hincapié en el hecho de que no por hablar de algo se tiene que ser experto. A veces, basta con escuchar, acompañar y mostrar disponibilidad para hablar.

El colegio no basta: la familia también educa Muchos padres piensan que la responsabilidad de iniciar a hablar de estos temas es de la escuela, aunque no siemrpe es así; va mucho más allá de una charla. Así lo ha querido resumir Platanomelón: “La educación sexual no es una asignatura, es una forma de estar en el mundo”.

“Hablar de sexo” no es sexualizar Algo que también creen muchos padres, y que es totalmente erróneo, es que hablar de sexo implique sexualizar la infancia. Pero no, nombrar correctamente el cuerpo, explicar qué es el consentimiento o enseñar a poner límites consiste únicamente dar herramientas adaptadas a su edad para lo que necesiten en cada etapa.

Nombrar bien el cuerpo es proteger Por otra parte, se ha querido recalcar que a cada parte del cuerpo se le ha de llamar por su verdadero nombre. Si desde pequeños utilizan palabras como “pito” o “toto” y no saben bien qué nombre se atribuye realmente a cada parte, tampoco sabrán cómo pedir ayuda.

El consentimiento se enseña desde pequeños El consentimiento no se aprende a partir de la primera relación, sino mucho antes; puede darse la primera vez que se niegue a que alguien le dé un beso, por ejemplo. Se trata, pues, de un hecho que siempre se debe respetar, además de enseñar a expresar lo que no gusta y que el cuerpo pertenece a cada uno.

A veces educar es simplemente no cortar No siempre es necesario intervenir cuando tu hijo está jugando con alguien de su edad. Hay veces en las que la mejor opción es estar presentes sin juzgar, pero siempre disponibles.