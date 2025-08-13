Educación sexual
10 claves para fomentar una relación sana con la sexualidad desde la infancia, según una experta
Hablar de sexo va más allá de las charlas que se realizan en las escuelas
El 26% de los niños y adolescentes españoles ha recibido presiones para enviar fotos sexuales por internet
La falta de educación sexual y el fácil acceso al porno disparan el 'sexbullying', que se ceba con las chicas
María Rueda
Hablar de sexualidad con los hijos es algo que puede resultar complicado y acaba generando muchas dudas a los padres sobre cómo dar el paso de manera natural. Si bien puede ser que no seamos sexólogos ni expertos en la materia, la realidad es que, al igual que tampoco somos especialistas en nutrición o economía, tenemos la capacidad de aportar nuestro conocimiento y experiencia sobre este campo.
Para empezar a hablar de algo tan importante como la sexualidad con los pequeños de la casa, la marca referente de bienestar íntimo, Platanomelón, ha querido tratar las claves para abordarlo de la mejor manera posible.
¿Qué hay que evitar?
Al ser la sexualidad un tema todavía tabú en la actualidad, los padres sienten miedo y falta de confianza para tratarlo con sus hijos. Por ello, en muchas ocasiones se recurre a la falsa idea de que “ya lo aprenderán cuando toque” o de que “eso se enseña en el colegio”. Al final, tal y como han afirmado la CEO y la sexóloga de Platanomelón en el pódcast ‘Malasmadres’, Anna Boldú y Beti Badía respectivamente, los niños buscarán respuestas en TikTok o incluso en el porno.
Diez puntos esenciales para empezar a hablar de sexo
Las expertas del equipo educativo de la marca, han comentado que es necesario tratar la sexualidad cuanto antes y de forma natural. Es por ello, que han presentado los siguientes argumentos:
Para empezar, hay que saber que los niños y niñas se exploran desde pequeños. Y precisamente, es el comportamiento de los adultos lo que genera vergüenza, incomodidad o culpa, y no lo que hacen sus descendientes.
La mayoría opina que la educación sexual debe empezar en la adolescencia y con alguna que otra conversación, pero no es así. Inicia realmente al nacer y cuando se nombran las partes del cuerpo y se habla del consentimiento con gestos cotidianos.
Decidir callar con respecto a temas como puede ser la sexualidad es un error. Y es que, aunque pensemos que así no sabrán de según qué temas, la realidad es que esta actitud evitativa induce a que los más pequeños acudan a fuentes no tan seguras como TikTok, o contenidos inapropiados para su edad, como puede ser el porno.
En el pódcast también se ha hecho hincapié en el hecho de que no por hablar de algo se tiene que ser experto. A veces, basta con escuchar, acompañar y mostrar disponibilidad para hablar.
Muchos padres piensan que la responsabilidad de iniciar a hablar de estos temas es de la escuela, aunque no siemrpe es así; va mucho más allá de una charla. Así lo ha querido resumir Platanomelón: “La educación sexual no es una asignatura, es una forma de estar en el mundo”.
Algo que también creen muchos padres, y que es totalmente erróneo, es que hablar de sexo implique sexualizar la infancia. Pero no, nombrar correctamente el cuerpo, explicar qué es el consentimiento o enseñar a poner límites consiste únicamente dar herramientas adaptadas a su edad para lo que necesiten en cada etapa.
Por otra parte, se ha querido recalcar que a cada parte del cuerpo se le ha de llamar por su verdadero nombre. Si desde pequeños utilizan palabras como “pito” o “toto” y no saben bien qué nombre se atribuye realmente a cada parte, tampoco sabrán cómo pedir ayuda.
El consentimiento no se aprende a partir de la primera relación, sino mucho antes; puede darse la primera vez que se niegue a que alguien le dé un beso, por ejemplo. Se trata, pues, de un hecho que siempre se debe respetar, además de enseñar a expresar lo que no gusta y que el cuerpo pertenece a cada uno.
No siempre es necesario intervenir cuando tu hijo está jugando con alguien de su edad. Hay veces en las que la mejor opción es estar presentes sin juzgar, pero siempre disponibles.
Por último, hay que saber que no solo hace falta educar sexualmente para prevenir riesgos. Si se hace, además del motibo anterior, también es para poder ayudar a construir una relación sana con su cuerpo, sus emociones y con otras personas.
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
- Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa
- Tony Bonet, diseñador de Ibiza: 'Vi a la reina con mi vestido y mi cerebro entró en modo Homer Simpson