Enseñar buenos modales no basta: la reflexión de Álvaro Bilbao sobre la educación

¿Hay diferencias entre enseñar modales y la verdadera educación para los niños? ¿Es lo mismo que un niño pequeño tenga modales que haya aprendido en casa, que el ser educado? Muchas veces tendemos a pensar que un niño que se comporta en espacios públicos o que sabe comer bien ya es automáticamente un niño educado, pero lo cierto es que no es del todo así.

Enseñar la 'verdadera educación'

La respuesta nos la da Álvaro Bilbao, un neuropsicólogo que cuenta con más de 140.000 de seguidores en su cuenta de TikTok. En una de sus últimas publicaciones, Bilbao explica la gran diferencia entre uno y otro, dejando claro que modales y educación no siempre van de la mano.

"Si a tus hijos les enseñas a ir bien aseados a la escuela, a comer con los codos fuera de la mesa, sentados y con la boca cerrada, pero no les enseñas cada día a tratar bien a los demás, les estás enseñando modales, pero no educación", subraya Bilbao, haciendo hincapié en la confusión que puede presentarse ante ambos términos. Así, un niño puede traer de casa muchos modales y, sin embargo, no tener educación alguna.

Bilbao concluye su discurso exponiendo la principal diferencia entre un elemento y otro: "Los modales son distintos en cada cultura, pero en todas las culturas la educación es la misma", explica el neuropsicólogo. Además, define la 'verdadera educación' como algo mucho más trascendente: "Es tratar a los demás como desearías que te trataran a ti".