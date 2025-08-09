Nazareth Castellanos, neurocientífica, cuestiona el modelo educativo español: “Les pone una carretera o una alfombra roja”

La neurocientífica y divulgadora española Nazareth Castellanos ha reflexionado recientemente sobre los límites del sistema educativo actual y su falta de adaptación a la diversidad de talentos que presentan los estudiantes.

En el pódcast 'Lo que tú digas', la especialista ha querido recalcar que la escuela tradicional favorece solo a un tipo de inteligencia, dejando fuera muchas otras formas válidas de aprender.

Una alfombra roja para un solo tipo de alumno

"El sistema educativo está muy diseñado para un solo tipo de inteligencia", ha afirmado la científica. Según ella, las personas con un perfil intelectual tradicional, es decir, aquellos con facilidad para estudiar y memorizar, se encuentran con un camino despejado: "El sistema educativo les pone una carretera o una alfombra roja, puede estudiar lo que quiera y si no puede financiárselo, el sistema le ayuda".

Con esto, el sistema de educación actual para Castellanos provoca que se deje de lado a aquellos alumnos con formas diferentes de inteligencia que no encuentran espacio dentro del aula ni reconocimiento en las pruebas estandarizadas de evaluación.

Los que destacan en otras inteligencias

La experta ha explicado que los que resaltan en otras inteligencias "tienen que hacerlo exterior a la escuela". Y es que, tal y como ha asegurado, son los padres quienes deben encargarse de apuntar a sus hijos a actividades que puedan ir acorde a las habilidades específicas de cada uno: "Inteligencia motora, pues que los padres le lleven al fútbol".

Si hay algo que tiene claro la neurocientífica, es que otras formas de inteligencia-- como la artística, la musical, la sensible o la emocional--, existen y deberían incorporarse más para que ningún niño se sintiera poco valorado.

¿El problema está en el niño o en el sistema?

Durante la conversación, el conductor del pódcast ha planteado que es poco común que un niño no tenga alguna habilidad destacable. A partir de aquí, la neurocientífica ha reflexionado: "¿Qué es, problema del niño o del sistema?" Con esta pregunta, la experta ha manifestado que no se trata de que el alumno encaje en el molde, sino de cuestionar si ese molde es lo suficientemente amplio y flexible para dar cabida a todos.