Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, sobre la parentalización: "No es madurez sino una forma silenciosa de desprotección"

Álvaro Bilbao -neuropsicólogo, psicoterapeuta, doctor en psicología, formador en disciplina positiva, escritor y padre de familia (el más importante para él)- ha publicado en su cuenta de Instagram un mensaje contundente dirigido a los padres: "Tus hijos merecen crecer como niños, no como adultos", reivindica el especialista.

En su publicación, Bilbao afirma que los más pequeños avisan cuando están cuidando a los progenitores y no al revés. Esta práctica recibe el nombre de "parentalización o parentificación", según explica el psicólogo. Además, detalla en qué consiste exactamente esta situación. "Es un fenómeno psicológico por el cual el niño o la niña comienza a asumir responsabilidades prácticas o emocionales de los padres", señala el neuropsicólogo. Añade, a su vez, la causa: "Ocurre cuando el niño detecta la falta de madurez emocional en los padres y no le queda más remedio que asumir esos roles".

Asimismo, aclara a los progenitores las razones de este tipo de comportamientos: "En muchos casos no es madurez, sino una forma silenciosa de desprotección".

El formador en disciplina positiva diferencia cinco señales que los más pequeños pueden enviarnos durante una conducta de parentificación:

"Son niños que no molestan, no se quejan, no interrumpen o no piden. Se adapta para no ser la carga. Suele parecer 'el niño bueno'".