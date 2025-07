El pediatra Carlos González sobre la desobediencia de tus hijos: "Tu hijo no te sonríe para desafiarte cuando le regañas"

A menudo, los niños desafían a sus padres con actitudes rebeldes, incluso después de ser regañados. Estas situaciones pueden provocar un rompecabezas para los padres, sobre todo de cara a intentar frenar estas conductas tras varios avisos.

De ello habla el doctor Carlos González en su pódcast 'Criando sin miedo', que cuenta con más de 400.000 seguidores en Instagram. González, en uno de los vídeos que ha subido en su cuenta, habla del porqué detrás de estas actitudes y, aunque sorprenda, no es para desafiar a su padre o madre: "Está mostrando buena voluntad".

Como si te parase la policía en mitad de la carretera

El doctor explica por qué sucede esto: "Muchas veces los padres se quejan, dicen, 'le digo que no haga una cosa y la vuelve a hacer, delante de mí y mirándome a los ojos y sonriendo. Como desafiándome, como para tomarme el pelo'", dice el doctor. "Nuestros hijos son seres humanos, no extraterrestres, no son tan raros. Sus gestos y conductas tampoco son tan difíciles de interpretar. Si te para por la carretera la policía, ¿qué cara pones? Sonríes. ¿Y por qué? Para demostrar buena voluntad", explica González.

El doctor pone este mismo ejemplo para entender que el niño no busca desafiar. "Sabes que sonreír y caer simpático es tu última pequeña esperanza de que no te metan una multa, pues lo mismo le pasa al niño: no está riendo burlándose o desafiando, está mostrando buena voluntad... y lo hace delante de ti para conocer tu opinión".

No está desobedeciendo

Carlos González explica la diferencia entre esta situación y cuando de verdad va a desobedecer: "Lo hará a escondidas, como todo el mundo, y no te enterarás", argumenta el doctor. "Si lo hace delante de ti, está pidiendo aclaraciones para poder obedecer mejor, para saber que es exactamente lo que pedías".