Carlos González, pediatra: "Hay veces que nuestros hijos se comportan mal solo para llamar nuestra atención, para que les hagamos caso"

Muchas veces, los niños pequeños se portan mal sin aparente justificación, pero todo tiene su porqué. De ello habla el doctor Carlos González en su podcast 'Criando sin miedo', que cuenta a mitades de julio con más de 422.000 seguidores en Instagram.

En él, explica el porqué detrás del mal comportamiento de los niños en casa y su único objetivo: la atención de sus padres. "Se comportan mal solo para llamar nuestra atención, para que les hagamos caso", explica.

Mala atención antes que ausencia de atención

"Hay veces que nuestros hijos se comportan mal solo para llamar nuestra atención, para que les hagamos caso" explica el doctor. "Prefieren eso, con sus consecuencias, a que no les hagamos caso, es una pelea por la atención".

Los niños, según cuenta Carlos González, necesitan esta atención y hacen todo lo posible por obtenerla: "Una de las primeras frases que dicen es 'mamá mira que hago'. Están orgullosos de lo que han hecho, algo que no habían hecho antes, están deseosos de que tú les mires". Por lo tanto, para ellos, una mala atención es mejor que la ausencia de atención.

"Para él, es lo más importante del mundo"

El doctor dice que, a veces, parece que el niño busque una bofetada o un castigo: "Si supiera cómo conseguir que le cuentes un cuento no te pediría que le des una bofetada, pero si no encuentra la forma de que le cuentes el cuento es como si pensara 'bueno, al menos me pega una bofetada, me hace caso y me escucha'", explica.

Si un niño cuando se porta bien no consigue ninguna atención, pero cuando pisa charcos, cuando salta encima del sofá, cuando rompe cosas... consigue que sus padres dejen lo que están haciendo y le miren y le hablen, será capaz de portarse mal para conseguir eso, argumenta González: "Para él es lo más importante del mundo: 'mis padres me miran, mis padres me hablan, mis padres dejan lo que están haciendo para ocuparse de mí'".

El doctor da la clave para prevenir este problema y evitar que un niño se vea obligado a hacer estas cosas extraordinarias: "Tienes que tener especial cuidado, hacerle caso antes".