Carlos González, pediatra: “Nuestra responsabilidad como padres es decirle a nuestros hijos qué cosas pueden hacer y qué cosas no”

Criar a un hijo no es una tarea fácil. Frecuentemente, nos preguntamos si lo estaremos haciendo bien. ¿Ser permisivo significa ser mejor padre? ¿O, por el contrario, castigarles sin algo que les encanta es la mejor opción? Son dudas que rondan a menudo a madres y padres.

Límites sí, pero con presencia

En este debate sobre los límites y la educación, entra la voz del pediatra Carlos González, quien ha compartido su visión en su Instagram (@criandosinmiedo), donde a mediados de julio ya cuenta con más de 400.000 seguidores.

"Por supuesto, los niños no pueden ni deben hacer siempre lo que quieren”, ha afirmado, dejando claro que poner límites no es incompatible con el respeto. “Nuestra responsabilidad como adultos, como padres, es decirles qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer”.

Permisividad no es lo mismo que negligencia

González ha querido subrayar que no se debe confundir la permisividad con la dejadez. “Por supuesto los padres tenemos autoridad, pero eso no nos obliga a ejercerla”, ha explicado, a la vez que critica a aquellos que se suelen desentender de educar diariamente a su hijo: “La autoridad de los padres no consiste en ‘le digo lo que tiene que hacer y me siento a jugar a la consola o ver la tele y ya lo hará’. Y si no lo hace, iré al psicólogo para ver qué le pasa a este niño que no hace lo que le dicen”.

La autoridad se demuestra con tiempo y dedicación

Para el autor de 'Bésame mucho', se debe ejercer la autoridad acompañando y participando activamente: “La autoridad de los padres consiste en apagar la tele y dedicar tiempo a tu hijo para ver qué está haciendo y decirle lo que puede y no puede hacer”, ha aclarado.

Para zanjar el vídeo, el pediatra ha recurrido a una frase muy entendedora: “Incluso Spiderman lo sabía: un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.