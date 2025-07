Adiós a la frustración de los profesores: una experta en educación expone sus cinco métodos para hacer que sus alumnos hablen en clase desde el primer día

Cuando los niños empiezan la etapa escolar, algunos no hablan. Por lo tanto, los profesores buscan soluciones, como ejercicios de memorizar frases, para que empiecen a expresarse.

Sin embargo, no suele funcionar. Los más pequeños, cuando están en un entorno nuevo, tienen que coger confianza y conexión. En ese momento, los profesores se sienten frustrados por los esfuerzos que hacen sin obtener resultados a corto plazo.

La profesora Hélène Colinet, a través de su cuenta de Instagram -en la que, a principios de julio, tiene 35.000 seguidores-, afirma que hay que cambiar el enfoque cuando los educadores se encuentran con esta situación.

Por eso, Colinet tiene un método con cinco claves para hacer que el estudiante hable desde el primer día. Este planteamiento lo publica en sus redes sociales para ayudar a los compañeros de profesión que se encuentran con estos casos.

"Si no se sienten seguros, no hablarán. Hablar un idioma nuevo activa muchas inseguridades", asegura. Por lo que debe crearse "un entorno donde equivocarse no sea un problema, sino una parte natural del proceso". Y lo explica diciendo que "la seguridad emocional es la puerta de entrada a la participación real".