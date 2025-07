La paradoja universitaria: nunca hubo tantos doctorados… ni tan pocas salidas reales

A medida que pasa el tiempo, hay más personas con un doctorado. Un artículo de la revista científica 'Nature' detalla el gran crecimiento de los graduados durante los últimos años, sobre todo en países de Asia como India y China. Este último tenía más de 600.000 estudiantes de doctorado en 2023, en comparación con el 2013, cuando había 300.000, según el informe.

El camino hacia una carrera académica

Este hecho no es del todo positivo, ya que el mundo profesional no puede acompañar este ritmo frenético. Los profesionales universitarios señalan que, en la actualidad, las universidades no enseñan a los estudiantes doctorados para tener una función fuera del ámbito educativo. La secretaria del Estado de Educación Superior de Portugal Cláudia Sarrico asegura en el mismo artículo de 'Nature' este problema.

"Necesitamos hacer que la educación doctoral sea más significativa, más sostenible y mejor alineada con las diversas necesidades de la sociedad y del mercado laboral", detalla Sarrico.

Además, el investigador en políticas y prácticas de educación superior en la Universidad de Hong Kong Hugo Horta alerta en el mismo informe sobre que los trabajos académicos no aumentan de la misma manera.

"Las personas que ingresan a estos programas de doctorado, en su mayoría, se están formando para convertirse en académicos, por lo que muchos futuros graduados se enfrentarán a una feroz competencia por cualquier puesto". Hugo Horta — Investigador en políticas y prácticas de educación superior en la Universidad de Hong Kong.

Buscan otros ámbitos

En países como Australia, Estados Unidos y Reino Unido, los doctores tienen que buscar otro tipo de trabajos que no estén relacionados con el sistema académico, ya que la demanda es más alta que la oferta. Además, un estudio en Sudáfrica reveló, en 2022, que el 18% de los más de 6.000 doctoaseres preguntados sobre el tema -de encontrar trabajo perteneciente a su campo- tuvo problemas para hallarlo.

La satisfacción laboral continúa alta

Sin embargo, el artículo también afirma que más del 90% de los doctores están contentos con su elección. Asimismo, el informe sostiene que los graduados en tecnología y ciencias tienen más opciones de conseguir su trabajo soñado que aquellos que tienen carreras vinculadas al ámbito del arte, ciencias sociales y humanidades.

Repensar la formación doctoral

La secretaria del Estado de Educación Superior de Portugal confiesa que hay que darle una vuelta al planteamiento actual para que estén preparados para cualquier inconveniente. "Sus habilidades -innovación, pensamiento crítico, análisis- son cada vez más demandadas en el mercado laboral", asegura Sarrico.