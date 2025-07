Formación Profesional: la vía directa hacia una carrera con futuro

Durante años, la universidad parecía la única vía válida hacia una carrera profesional de éxito. Hoy, la realidad es bien distinta. Desde hace tiempo la Formación Profesional (FP) vive un boom al que cada vez se suman más jóvenes, conscientes de que los ciclos formativos se han consolidado como una de las opciones más eficaces y rápidas para acceder al mercado laboral, especialmente en áreas técnicas, sanitarias, tecnológicas y de servicios. Las cifras lo respaldan: según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la matrícula en FP ha aumentado casi un 33% en los últimos 5 años, y el 50 % de las nuevas oportunidades de empleo para 2025 requerirá formación técnica intermedia (FP de grado medio o superior).

Y no solo eso: además de preparar para el mundo laboral, los ciclos formativos de grado superior también permiten acceder directamente a la universidad. Esto convierte a la FP en una opción especialmente atractiva para quienes no han conseguido la nota necesaria para acceder al grado que deseaban, pero también para quienes quieren avanzar paso a paso, adquiriendo primero una cualificación profesional y después continuar su camino académico con mayor madurez y experiencia, así como con una base técnica muy sólida y una orientación clara hacia los estudios que desean seguir. Además, esta vía permite acceder no solo a estudios universitarios nacionales, sino también internacionales, con posibilidad de convalidación de créditos (ECTS). “Esta transición permite aprovechar los conocimientos y competencias adquiridos durante la FP para profundizarlos a nivel académico, lo que puede favorecer tanto el rendimiento universitario como la posterior inserción laboral”, explican desde la Fundació Jesuïtes Educació.

Bajo el slogan “Tu futuro pasa por muchos caminos”, Jesuïtes Educació se posiciona como un referente en Cataluña, con una oferta de ciclos formativos innovadores, conectados con el tejido empresarial y adaptados a las profesiones del futuro. En sus tres campus —Jesuïtes El Clot, Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi y Jesuïtes Bellvitge— se ofrece una formación práctica, innovadora y centrada en la persona. Los programas están diseñados en estrecha colaboración con empresas para responder a los retos del mundo real y facilitar una inserción laboral exitosa. Además, el seguimiento personalizado y el acompañamiento del alumnado forman parte esencial del modelo pedagógico.

Jesuïtes Educació también impulsa la internacionalización mediante el programa Erasmus+. Los estudiantes de ciclos formativos de grado superior pueden realizar estancias académicas en universidades europeas durante el primer semestre del segundo curso (entre tres y cinco meses de duración). Los alumnos también pueden participar en estancias laborales de verano en empresas europeas entre el primer y el segundo curso. Estas experiencias, reconocidas académicamente, enriquecen el perfil del estudiante a nivel personal lingüístico, profesional y cultural, y facilitan tanto la transición hacia la universidad como la empleabilidad en un mercado laboral globalizado.

Una oferta formativa conectada con la realidad

Jesuïtes Educació ofrece gran variedad ciclos formativos concertados y privados, que incluyen ciclos de grado medio, superior y especializaciones técnicas en sectores clave. Estas son algunas de las opciones de ciclos privados con matrícula inmediata:

Campus de FP Jesuïtes El Clot

- Grado Superior:

- Cursos de Especialización (posgrado FP):

Campus de FP Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi:

- Grado Superior:

- Grado Medio:

Consulta la oferta completa de ciclos en formacioprofessional.com y descubre los 42 itinerarios disponibles, así como las opciones de itinerarios profesionales y de internacionalización (Erasmus) de tus estudios de FP.

