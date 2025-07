Un profesor de universidad muestra su preocupación sobre los nuevos alumnos: "La sensación es de apatía en general, de pasotismo"

Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide Sevilla, denuncia en X, antes Twitter, la actitud de los alumnos de la facultad. Durante el hilo que publica en redes sociales, el maestro explica que tiene una teoría de por qué se ha deteriorado la calidad de los estudiantes universitarios en España.

Mensaje claro

El catedrático de Economía deja en evidencia en la primera línea del texto cómo es su percepción respecto a los estudiantes universitarios:

"Hoy [por el pasado día 24] he tenido el último examen y las sensaciones son muy malas. En muy poco tiempo hemos visto (lo acabamos de comentar en el grupo de profes de la asignatura) una caída en picado de la actitud del alumno medio en la universidad."

Evaluación continua

Hidalgo detalla cómo es la materia de Economía Aplicada, ya que es "densa" y "larga". Por eso, desde el profesorado se les envía contenido y hacen pruebas semanales de control de conocimiento -que no contabilizan para la nota, salvo que sea para subirla, si es el caso-.

Además, continúa explicando el método que utilizan para que los alumnos puedan no hacer un examen final con todo el material tratado durante el semestre: "De los 5 temas, 3 se someten a control para que, si lo superan, eliminen materia. Así no dejan la asignatura para el último día y van llevándola más fácilmente."

Baja la asistencia en las clases

Sin embargo, el profesor asegura que, incluso con las facilidades que se les da y que "se valora positivamente la asistencia", solo acuden a clase el 60% de estudiantes de vez en cuando:

"Este año la mayoría no ha eliminado materia porque no estudiaban para los controles. Aunque venían a clase, el 40% no asiste en general y solo el 50% ha venido todos los días. Muchos no toman apuntes, se limitan a escuchar y muchos, con portátiles abiertos, dedican las dos horas de clase a hacer otras cosas."

No toman apuntes

Cuando llega la hora del examen final, muchos de ellos le preguntan por dónde tienen que empezar. Hidalgo, incrédulo con estas dudas, se echa las manos a la cabeza cuando ve que no entienden conceptos sobre las preguntas de la evaluación final.

"Cuando les dices que si tienen apuntes de clase, te dicen que no. En el examen no comprenden algunas palabras (exacerbado) o te hacen preguntas que, literalmente, me sorprenderían de niños de 10 años", afirma con contundencia.

Decepción con la actitud

El doctor en Economía se entristece sobre la posición que han tomado los nuevos alumnos respecto a la forma de estudiar: "La sensación es de apatía en general, de pasotismo. De aquí estamos pasando el tiempo que falta para empezar a vivir."

Hipótesis

Hidalgo piensa que puede haber diferentes causas que provocan esas malas sensaciones: "Hay quienes dicen que son las pantallas, otros que si el covid hizo mella. Lo mismo, el año que viene, vuelve una nueva hornada más capaz".

Sin embargo, asegura que puede haber excepciones, ya que se esfuerzan y acaban teniendo buenos resultados a final de curso. Aunque el trabajo que hacen los profesores normalmente no se valora como debería de ser, una sensación que también tienen otros compañeros de profesión.