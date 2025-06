El método educativo de Michelle Obama para formar a sus hijas: "Mis principios están en contra de eso"

Michelle Obama, exprimera dama estadounidense, ha explicado en un nuevo episodio del pódcast que presenta junto a su hermano Craig Robinson, 'IMO', los métodos educativos que ha ejercido sobre sus hijas, Malia y Sasha, para que resuelvan sus problemas de una forma efectiva y como método de preparación para la vida.

"Os quiero a las dos, no sé quien está equivocada, no me pidáis que me meta", les decía siempre que discutían. "No mediaba entre ellas", explica Obama. Lo que sí que hacía Obama era avisarles de que si se tenía que meter, las dos tendrían un problema: "No voy a jugar a tener favoritas, no sé quién está diciendo la verdad. Si me tengo que meter, el juego se acaba, se cierran las puertas, se apagan los ordenadores... se acabó".

Lo más interesante que señala la exprimera dama es el resultado: sus hijas nunca querían que se metiese: "Las escuchaba en la Casa Blanca, porque las habitaciones compartían pared. Hablaban bajito mientras lo solucionaban entre ellas. Siempre lo acababan logrando porque querían seguir jugando".

Sobreprotección

Michelle Obama también ha alertado de algunos sistemas educativos modernos que protegen de más a los niños, y eso les juega en contra: "Algunos padres quieren vivir la vida de sus hijos para que ellos no cometan ningún error ni experimenten ningún tipo de fracaso, y eso los priva de aprender", denuncia Obama. "Mis principios de maternidad están muy en contra de eso. Yo he criado a mis dos hijas para que tengan sentido y juicio propio, y en algún momento tienen que practicarlo, lo que significa que tengo que dejarlas ir". Michelle explicó que ese método se mantuvo siempre, incluso en sus años en la Casa Blanca: "Antes de que fueran a la universidad les di más cuerda larga. Eso les dio más libertad, incluso con el servicio de seguridad secreto que tenían, porque iban a tener que vivir sin esa seguridad el resto de sus vidas".

Obama explica que lo hacía porque 'un día tendrán que estar ahí fuera solas', y alerta de los peligros de agarrar a tus hijos: "Si hay alguna certeza es que cuando salgan van a experimentar algún tipo de fracaso, así que hay que prepararlos para tomar sus propias decisiones" explica Obama. "Salir con un novio estúpido, morderse la lengua... enseñarles que confías en ellos, para que cuando fracasen, puedan volver a ti".

En el episodio del pódcast 'IMO', Obama está acompañada de su hermano Craig y de los hermanos Damon y Marlon Wayans, actores y comediantes estadounidenses, para hablar del poder y respeto familiar, la relación entre hermanos y el criar a hijos mediante el amor. En él comparten las experiencias de crecer juntos, como fueron criados en casa y como la educación que recibieron les ha servido en la vida y para la crianza a sus hijos.