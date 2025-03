La ola de The Wave eleva a Aragón a la vanguardia tecnológica

La ola de The Wave 2025 volvió convertir a Zaragoza en la capital mundial de la tecnología. Más de 15.000 visitantes avalaron el éxito del congreso, quintuplicando las cifras del año pasado. Del 19 al 21 de marzo, la presencia de más de 250 ponentes nacionales e internacionales y la participación de más de 150 entidades públicas y privadas evidenciaron la gran apuesta de un evento que mostró “la realidad y el potencial de Aragón” a nivel tecnológico, como hizo alusión el presidente aragonés, Jorge Azcón, al referirse a la importancia que va a tener para el desarrollo de la comunidad los 37.000 millones de euros de inversiones tecnológicas anunciados en esta legislatura. “Van a hacer que seamos una tierra más competitiva y que la productividad de nuestras empresas se multiplique”, indicó.

The Wave subió la apuesta este año y abrió sus puertas a un universo de innovación tecnológica y de exploración del futuro empresarial de la mano de gigantes como Amazon Web Services (AWS), Microsoft y Google, y de referentes de opinión como el divulgador Javier Santaolalla o José Elías. Un evento que sirvió para avanzar cómo la inteligencia artificial (IA) o el ‘big data’ van a cambiar el paradigma de las empresas a nivel mundial.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, hizo alusión a las inversiones tecnológicas que harán de Aragón “una tierra más competitiva y productiva”. / D.R.

Por el auditorio del Palacio de Congresos de Zaragoza pasaron líderes del sector tecnológico, emprendedores e inversores y se celebraron ponencias de alto nivel. Pero también las empresas más potentes del mundo acercaron actividades interactivas y demostraciones en vivo en el espacio expositivo, los estudiantes tuvieron ocasión de tantear un posible futuro profesional y las ‘startups’ encontrar financiación a sus proyectos.

Teniendo en cuenta el salto cualitativo del evento, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quiso poner en valor que The Wave “es hoy uno de los eventos tecnológicos más reconocibles de nuestro país” y señaló que “todo aquel que piensa en Aragón lo hace como un territorio que ya está a la vanguardia en el sector”.

37.000 millones de inversiones tecnológicas

Prueba de ello son los nuevos proyectos anunciados por el Gobierno de Aragón y que permiten ahondar en el objetivo de continuar como ‘hub’ tecnológico de referencia en Europa. La vicepresidenta recordó que, si en The Wave 2024 se anunció la creación del Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta, este año se avanzó ya en proyectos que “marcarán el rumbo de un espacio llamado a ser protagonista en innovación, formación y relevancia internacional”.

Sasha Rubel (AWS) aprovechó el congreso para anunciar que Aragón será una de las cinco regiones de IA generativa de la compañía en todo el mundo. / D.R.

De hecho, en la clausura del congreso, el presidente aragonés indicó que el nuevo parque tecnológico de Zaragoza, el DAT Alierta, es ya “una realidad a la que quieren unirse empresas de distintos lugares del mundo” y concretó que el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) será la primera institución en desembarcar en este parque con una inversión de 20 millones de euros sufragada por el Gobierno de Aragón en una parcela de 50.000 m2 y que hay “una docena de empresas relacionadas con la investigación llamando a la puerta”. Junto al futuro emplazamiento de excelencia y conocimiento se encuentra la universidad, el CEEI y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).

Para Azcón, el secreto del interés que despierta Aragón entre los inversores está en “la capacidad de crear energía, la apuesta por la tecnología y la productividad”. También destacó la formación tecnológica, tanto en las universidades como en la formación profesional, para dar respuesta a los miles de puestos de trabajo que se van a crear en la comunidad.

Dos grandes anuncios

Además, The Wave fue el escenario elegido por AWS para anunciar que Aragón será una de las cinco regiones de IA generativa, Amazon Bedrock, en todo el mundo (tiene dos en EEUU, una en Fránkfurt y una en Tokio). Así lo avanzó Sasha Rubel, directora general de Políticas Públicas para IA Generativa de EMEA de AWS nada más comenzar el congreso. La decisión de la multinacional coloca como punta de lanza la infraestructura de centros de datos repartida entre Zaragoza y Huesca.

La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, destacó que el evento ha servido para mostrar “la realidad y el potencial de Aragón” a nivel tecnológico. / D.R.

“Este lanzamiento marca un hito importante en la puesta a disposición de nuestros clientes españoles de capacidades de IA generativa de vanguardia para que empresas y organizaciones de todos los tamaños en toda España puedan innovar, mejorar la productividad y crear nuevas soluciones que pueden beneficiar a la sociedad”, señaló. Los nuevos modelos GenAI de Amazon Nova ofrecen “un conjunto de soluciones que abarcan desde el procesamiento de texto hasta la generación de imágenes y vídeos”.

Otro gigante tecnológico que ha puesto sus ojos en Aragón para instalar centros de datos es Microsoft y en el marco del congreso dejó caer otro anuncio relevante. Microsoft implementará un innovador diseño para este tipo de infraestructuras que no utilizará agua para su refrigeración. La aplicación de este nuevo sistema a las infraestructuras de Inteligencia Artificial y Nube que Microsoft tiene previsto construir en España fue anunciada por Eoin Doherty, vicepresidente del Cloud Operations e Innovation de Microsoft EMEA (Europa, Oriente Medio y África) durante su intervención.

Doherty destacó que el objetivo de la compañía es “construir y operar infraestructuras digitales que beneficien a las comunidades en las que se ubican” y subrayó que la implantación del Campus de Centros de datos de Microsoft en Aragón representa “una gran oportunidad para el desarrollo de la innovación, el impulso local de tecnología y el fomento del emprendimiento en la región”.

The Wave premió a las ‘startups’ tecnológicas más prometedoras. / D.R.

La IA en el centro de debate

Pero más allá de estos anuncios, The Wave dejó tres intensos días de conversaciones prácticas y conexiones estratégicas, orientados en cómo convertir la tecnología en una ventaja real para las empresas. Para Félix Gil, presidente del Clúster de Tecnara y CEO de la consultora tecnológica Integra, el congreso ha supuesto “un hito” y “un paso adelante en ese objetivo de convertirnos en un ‘hub’ tecnológico del sur de Europa”.

Aunque si hubo un concepto que estuvo presente en todas las ponencias y conversaciones fue la IA. María Fernández, CEO de una consultora especializada en IA y directiva durante 25 años en empresas como Facebook o Google, explicó que la inteligencia artificial tiene “sus ventajas y desventajas” y apuntó que el mayor problema que se encuentra hoy día es cómo legislarla debido a su velocidad de evolución porque, dijo, “no somos conscientes de lo que está por venir”. Además, señaló que muchos proyectos se crean en Estados Unidos debido a la mayor facilidad de acceso a la financiación privada para lanzar ‘startups’.

Para Pablo Carlier, Head of Data Analytics & AI, Iberia de Google, el reto cuando nos encontramos a una tecnología cuyas capacidades cambian tan rápidamente es “no planificar solo para lo que vemos que es capaz de hacer hoy, sino entender qué sería posible si sus capacidades se multiplicaran dentro de seis o doce meses”. Pero también entender “cómo estar preparados como organizaciones para alimentarlo de la información adecuada para controlarlo y mantener sus capacidades dentro de nuestro perímetro de seguridad, regulación y responsabilidad como empresa”. Carlier añadió que el siguiente paso sería “entender cuál va a ser el impacto que va a tener aquello que estamos intentando crear en la sociedad y en nuestros usuarios, empleados y compañeros”. Por ello, este año Google implementará una guía de inteligencia artificial responsable para que otras empresas puedan seguir el mismo camino.

Eoin Doherty, a la derecha, anunció que Microsoft implementará un innovador diseño para sus centros de datos en Aragón que no utilizará agua para su refrigeración. / D.R.

En su aplicación a las empresas, la IA “no es una tecnología per se, sino una tecnología de otras”, puntualizó María Jesús Almazor, COO España, Hispam, Brasil y USA en Telefónica Tech. Una muestra de ello es Zero Error, una plataforma que utiliza la IA que detecta anomalías en los datos. “Estas anomalías suelen ser errores, pero cuando no lo son, son increíbles oportunidades de negocio”, señaló María José Martí, fundadora y CEO de la compañía, que en Estados Unidos ha trabajado como ejecutiva en empresas del Fortune 100, como American Express o MetLife. “Si envolvemos la IA adecuadamente y le damos acceso a herramientas, si la conectamos con nuestros datos, nos va a permitir automatizar procesos de negocio y apoyarlos mucho mejor en aquellas tareas que sí son el corazón de nuestras empresas”, afirmó Gonzalo Ruiz de Villa, Director Global de Tecnología (Global CTO) en GFT.

Desde Aragón, al mundo

Tres empresas asentadas en Aragón aportaron luz al debate. Entre las dificultades de la IA, el lenguaje que se utiliza en ocasiones puede resultar complicado. “Sin darnos cuenta, muchas veces usamos términos demasiado técnicos. Nuestro objetivo es hacer justamente lo contrario: simplificar esos conceptos y llevarlos a un lenguaje que cualquiera pueda entender y usar en su día a día”, expresó Juan Monzón, director de Marketing, Comunicación y Ventas de la ‘startup’ aragonesa Imascono.

Empresas de servicios globales de tecnologías de la información (TI) como DXC Technology pueden aportar “la unión entre los diferentes componentes (software, servicios y datos) y la comprensión de la industria para garantizar que los clientes, ya sean gubernamentales o del sector privado, utilicen la IA y la integren en sus procesos de negocio”, apuntó Karim Jeribi, vicepresidente global de industrias estratégica de la consultora tecnológica.

The Wave diseñó espacios diferenciados donde acercar innovaciones tecnológicas. / D.R.

Por su parte, NTT Data exploró la aparente incongruencia entre el crecimiento de GenAI y la sostenibilidad. “La inteligencia artificial y la sostenibilidad pueden coexistir y empoderarnos para aprovechar un nuevo tipo de diseño inteligente. Como líderes, educadores e innovadores del sector público o privado, somos administradores de este cambio de paradigma y árbitros de la inteligencia sostenible”, expuso Rika Nakazawa, Chief Commercial Innovation Officer.

En esa colaboración público-privada, Ibercaja abordó algunas líneas estratégicas a partir de las inversiones en los centros de datos para generar un ‘hub’ alrededor de la IA en Aragón. Se trataría de una estrategia regional, abierta a la participación de empresas y clusters, y la combinación de las grandes empresas tractoras de los diferentes sectores con las empresas tecnológicas, centros de investigación y de innovación para “generar casos de uso, desarrollarlos y que haya actividad alrededor de la IA en la comunidad”, apuntó Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales.

Charlas motivacionales

The Wave reunió a líderes empresariales, pero también a figuras influyentes y creadores de contenido para hablar en torno a la IA. Lady Science centró la atención en la revolución que está viviendo el campo de la biomedicina y la salud. “Son muchos datos que necesitamos analizar con técnicas masivas de análisis como son las IA. Todos nos ayudan a optimizar tratamientos, personalizar terapias, alargar la esperanza de vida y disminuir la enfermedad”.

Los asistentes, entre ellos universitarios, tuvieron la oportunidad de experimentar en actividades interactivas. / D.R.

Por su parte, la gata de Schrödinger se adentró en los retos que “nos está poniendo la tecnología”, pero también en “las oportunidades futuras que se presentan”. Además, en otra de las ponencias, Edrian.exe explicó “las trabas que se encuentra la gente que no está familiarizada con la tecnología pero que tiene que convivir con ella” y, al mismo tiempo, “la amenaza que supone o no la inteligencia artificial”. De luces y sombras habló Yaiza Canosa, fundadora de la empresa GOI, para explicar cómo se vive un emprendimiento, la importancia que tiene “el talento, la pasión y el propósito”, así como “la ambición y el objetivo de mejorar cada día y construir algo más grande”.

Lo que nació hace apenas un año como un escaparate tecnológico de Aragón, hoy traspasa fronteras. The Wave no solo ha sido un congreso de tres días, sino también un movimiento colaborativo, comunitario y transformador que ha puesto el foco en el potencial tecnológico que tiene y seguirá teniendo la comunidad porque la ola seguirá creciendo. Aragón comienza ya a trabajar en la tercera edición The Wave, que se celebrará entre el 14 y el 16 de abril de 2026, y en la que tiene un listón muy alto que superar.