Foxconn, el mayor fabricante de productos electrónicos del mundo, gana un 7% más impulsado por la IA

Hon Hai Precision Industry, matriz de Foxconn Technology Group, compañía taiwanesa responsable del ensamblaje de gran parte de los iPhone que se venden en todo el mundo, alcanzó unos beneficios netos de 152.700 millones de dólares taiwaneses (4.252 millones de euros) en 2024, un 7,5% más y nuevo máximo histórico impulsado por la alta demanda de servidores de inteligencia artificial (IA).

La compañía también ha publicado los resultados del último trimestre de 2024, que, en este caso, se cerraron con un beneficio neto de 46.330 millones de dólares australianos (1.410 millones de dólares), por debajo de la media de 54.400 millones de dólares australianos de las estimaciones de 15 analistas recopiladas por LSEG reportadas por Reuters.

Esta cifra, propiciada, en parte, por la caída en las ventas del iPhone en China —según datos de la consultora Counterpoint Research las ventas de iPhone cayeron hasta un 18% en su cuota de mercado mundial en 2024—, también supone a Foxconn un retroceso del 6 % respecto a los datos del anterior trimestre.

Previsiones de crecimiento impulsadas por la IA

A pesar de la contracción interanual del 13% dada entre octubre y diciembre, Young Liu, presidente de la compañía, no se ha mostrado preocupado y prevé que el auge de la demanda de inteligencia artificial no ha terminado e impulsará aún más las ventas de hardware. "No hemos visto que la demanda de los CSP (proveedores de servicios en la nube) se haya ralentizado. Hay rumores (en el mercado) de que la demanda de CSP alcanzará su punto álgido este año y luego bajará el año que viene. Pero no estamos viendo eso... al menos para Foxconn", ha dicho el presidente durante una conferencia telefónica a la agencia de noticias.

Nvidia se dispara más de un 4% tras los resultados de Foxconn

Los resultados de Foxconn han tenido un impacto positivo en las acciones de Nvidia, que se disparan con una subida del 4,69% desde la apertura del Nasdaq esta mañana. En suma, el índice avanza a un ritmo del 2,06%.

La empresa taiwanesa es uno de los principales proveedores de Nvidia, y sus resultados podrían reafirmar la demanda de chips necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial. La asociación entre Foxconn y la compañía dirigida por Jensen Huang (Nvidia) viene de lejos: Foxconn es el principal fabricante de los servidores GB200 de Nvidia, fundamentales para el desarrollo de las aplicaciones más avanzadas de IA.

De hecho, el presidente y consejero delegado de Foxconn, Young Liu, adelantó que las ventas consolidadas de la tecnológica superarán los 7 billones de dólares taiwaneses (unos 212.320 millones de dólares, 195.816 millones de euros) en 2025, gracias a la fuerte demanda mundial de aplicaciones de IA.

En lo que respecta a la producción de productos electrónicos, incluidos teléfonos móviles como el iPhone, estos constituyeron un 46 % de la facturación de Foxconn el año pasado, en línea con lo esperado.

Impacto de la guerra comercial

La optimista visión de la empresa taiwanesa, formalmente Hon Hai Precision Industry, contrasta con la nota de cautela de muchas otras empresas, sacudidas por la tumultuosa política comercial del presidente estadounidense Donald Trump.

Una escalada de la guerra comercial complicaría las perspectivas de Foxconn, ya que la empresa tiene una importante presencia de fabricación en China y México, dos de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, que se enfrentan a un aumento de los aranceles de importación bajo la administración de Trump.

A pesar de la incertidumbre, Young Liu afirmó que planificará la cooperación en la producción con sus clientes en varios estados de EE.UU. Una de ellas se trata de la instalación de 23.200 metros cuadrados en Houston para ensamblar servidores para los centros de datos que alimentan la Inteligencia Artificial de Apple.

Foxconn también está construyendo una gran planta de fabricación en México para producir servidores de IA para Nvidia. "Es difícil predecir la actitud y el enfoque del gobierno estadounidense respecto a los aranceles. Sólo podemos esperar y ver y hacer lo mejor con lo que podemos controlar", concluyó Liu.

Fundado en 1974, Foxconn es el fabricante de productos electrónicos por contrato más grande del mundo, con fábricas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

Al igual que otras compañías tecnológicas, Foxconn se ha visto fuertemente beneficiada en los últimos meses por el optimismo en torno al desarrollo de la inteligencia artificial: sus acciones en la Bolsa de Taiwán han aumentado un 40,5 % en el último año.