"Cada proyecto que hemos hecho en Canarias ha sido un éxito”

El Gobierno de Canarias, a través de Proexca, ha llevado a cabo una serie de eventos en la península para dar a conocer las ventajas de Canarias como hub de negocios para empresas. Ya son numerosos los casos de éxito de empresas catalanas que han aprovechado las oportunidades para expandirse a las Islas Canarias. Un ejemplo es B·Water Animation Studios, una empresa dedicada a crear producciones audiovisuales de animación 2D y 3D, tanto series como películas, para productoras internacionales.

¿Por qué eligieron Canarias para su expansión?

Inicialmente, por los incentivos fiscales que ofrecen a las productoras audiovisuales.

¿Qué oportunidades creen que tiene Canarias como hub empresarial o de inversión?

Canarias tiene mucha proyección de futuro, puesto que las empresas que estamos en este momento asentadas en las islas mejoramos la calidad de las producciones día a día. Nuestros proyectos tienen cada vez más proyección a escala mundial, lo que nos coloca en el mapa internacional como un lugar muy atractivo para desarrollar y crear piezas audiovisuales.

¿Han montado una sede en Canarias o solo se han instalado para un proyecto?

Nos establecimos desde el principio con una visión de futuro, apostando por un recorrido largo, no solo en tiempo, sino en proyección internacional. El 8 de enero de 2018 nos instalamos en Tenerife, donde actualmente contamos con una plantilla de 120 personas trabajando en cinco proyectos, dos películas y tres series.

¿Qué impacto ha tenido la expansión de su negocio en términos de crecimiento, ingresos o proyección internacional?

El crecimiento de nuestra empresa ha sido exponencial en los últimos años y nosotros continuamos con un ritmo cada vez mejor que nos da una proyección internacional y un futuro muy prometedor en todos los aspectos. Actualmente, nuestra facturación económica sube a más de 5 mil millones al año.

¿Pueden compartir un caso específico de éxito o logro que hayan conseguido gracias a su presencia en Canarias?

Para nosotros cada proyecto que hemos hecho en Canarias ha sido un éxito, cada uno ha tenido sus retos y gracias a ellos hemos crecido no solo como empresa sino como personas. Estamos muy agradecidos de cómo nos recibió en su momento Tenerife. Nuestro interés es crear industria para poder continuar generando ocupación, consiguiendo una diversificación de la economía de las islas.

¿Qué proyectos de animación destacarían?

Destacamos las producciones Treasure Trekkers temporada 1 y 2, episodios para YouTube y una TV movie; la serie y película alemana Pettson and Findus con la que ganamos premios; y nuestra participación en varias películas como My fairy Truoblemaker y Mavka, entre otras. En el 2023 hicimos Ghosts of Ruin, una miniserie Young adult para la empresa de videojuegos Gala, y además produjimos en su totalidad la película de Kayara, que se estrenará en Cannes el año que viene. Actualmente, estamos trabajando en la producción de la serie Dino Mates, presentada en el MipCom este año con una aceptación increíble que lo coloca como una de las series más exitosas para el 2025 en la TV.

¿Qué consejos darían a otras empresas que estén considerando expandirse en Canarias?

Les diría que más que expansión, consideren hacer sinergias con las empresas existentes en las islas que ya tienen una infraestructura montada. De este modo se estabiliza mejor la economía, se genera ocupación estable y no se masifican las islas.