Sin embargo, hay escenarios en los que ese proceso —ya de por sí complejo— puede tensionar la capacidad de los canales por donde fluyen las comunicaciones digitales en tiempo real hasta saturarlos. Piensa en las aglomeraciones extraordinarias que se producen en festivales de música, manifestaciones, fiestas patronales, concentraciones para ver partidos del Mundial de fútbol o fenómenos como el eclipse solar que se producirá el próximo 12 de agosto cuando la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra.

¿Qué sucede cuando la demanda de conectividad se concentra en un único lugar y en un lapso de pocos minutos? ¿Cómo se preparan las 'telecos' para soportar esos enormes picos de solicitudes para mandar mensajes y vídeos, realizar pagos o de geolocalización sin que la calidad de su servicio se vea afectada? Y es que la conectividad se da tan por sentada en nuestro día a día que es solo cuando falla que apreciamos su valor.

Para evitar que la fiesta quede desconectada, las 'telecos' se preparan para este tipo de acontecimientos poco frecuentes con semanas o incluso meses de antelación. Es por ello que estudian al detalle sus aforos y su duración, mapean las concentraciones de público, identifican las horas en las que habrá más demanda de conectividad y analizan el tráfico en ediciones anteriores o eventos similares. Esa observación les permite adaptar su red —compuesta de antenas, espectro, energía o fibra óptica— a las necesidades específicas de cada situación.

El flujo de datos no es el único factor indispensable e invisible de este proceso. Y es que, para que todo vaya sobre ruedas, detrás de cada evento multitudinario que pone la conectividad a prueba hay equipos técnicos que monitorizan el tráfico para ajustar parámetros de red, redistribuir capacidad, detectar congestiones, reforzar zonas calientes y reaccionar ante movimientos inesperados de la multitud.