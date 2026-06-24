Finanzas personales
Las plusvalías por vender cromos del Mundial deben declararse a Hacienda
El Mundial de fútbol 2026 desata la fiebre por los cromos, el mercado negro y la venta ilegal
Locura por los cromos del Mundial en Barcelona: se dispara la reventa en Wallapop
EP
La venta de artículos de segunda mano relacionados con el Mundial de fútbol, como los cromos de jugadores de Panini, debe incluirse en la Declaración de la Renta cuando genera una ganancia patrimonial, según explica TaxDown en su página web al detallar el tratamiento fiscal de las operaciones de segunda mano.
En concreto, en plataformas como Wallapop, Vinted o similares los artículos a la venta se consideran 'elementos patrimoniales'. De este modo, cuando la transmisión de estos bienes produce una ganancia, es decir, se vende a un precio superior al que se compró, esta debe declararse, igual que sucede con la venta de acciones o con la venta de cualquier otro bien, aclara TaxDown.
Para calcular la ganancia patrimonial hay que restar al valor de venta el valor de compra, descontando los gastos asociados a cada operación si los hubiera. Así lo recogen las reglas generales de la Agencia Tributaria, que determinan la ganancia o pérdida por la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición.
La plataforma recuerda que en caso de pérdida--cuando se vende un artículo por valor inferior al precio de la compra--, no existe obligación de declararlo, y por tanto queda fuera de tributación.
Asimismo, TaxDawn recomienda a los contribuyentes conservar los tickets de compra que puedan justificar que ha existido una pérdida patrimonial por la venta de estos elementos, y no una ganancia.
Las ganancias patrimoniales tributan a través de la base imponible del ahorro del IRPF con escalas con tipos que van desde el 19% hasta el 30%. Las ganancias inferiores a 6.000 euros se gravan al tipo más bajo (19%).
Asimismo, la plataforma advierte de que la venta profesional de artículos en este tipo de plataformas se considera una actividad económica, al igual que la comercialización de artículos nuevos. Por ello, el contribuyente debe darse de alta como autónomo.
Búsquedas del Mundial disparadas
Las búsquedas de jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo y Pedri, así como de artículos vinculados al Mundial 2026, se han disparado en Wallapop, según un estudio del comparador de precios idealo.
En concreto, los artículos relacionados con Lionel Messi encabezan el ranking de búsquedas con un incremento del 122%, seguido de Cristiano Ronaldo, con un 94%, y Pedri, con un 92%.
Asimismo, el interés por el coleccionismo también impulsa las búsquedas del álbum de cromos del Mundial, que crece un 59% en la plataforma, consolidándose como uno de los grandes objetos de deseo entre los aficionados.
En este contexto, la camiseta de la segunda equipación de la Selección Española es actualmente la más demandada en España y en mercados europeos, por encima de la primera equipación oficial. Al margen de las camisetas españolas, el comparador de precios destaca también el repunte de las búsquedas de camisetas de Argentina, Colombia y Brasil en España.
El responsable de comunicación de idealo, Kike Aganzo, ha señalado que el Mundial "no solo moviliza el apoyo local" gracias a la presencia de estrellas internacionales, las comunidades latinoamericanas residentes en España y la identificación con selecciones históricamente populares.
De su lado, la responsable de comunicación externa en Wallapop, Cristina Gómez, ha explicado que la plataforma actúa como "un auténtico termómetro de las tendencias y de los hábitos de consumo de los españoles".
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