Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo BarcelonaPapa BarcelonaTráfico BarcelonaSelectividadRecorrido papamóvilSagrada FamiliaBelfastBebé maltratadoÁlvaro García OrtízCristina BlancoJordi Cruz MasSilvia Abril
instagramlinkedin

Cambio en el IRPF

Miles de españoles podrían librarse de hacer declaración de la Renta por este cambio de Hacienda aprobado en 2026

El límite para contribuyentes con dos pagadores sube hasta los 15.876 euros tras los cambios fiscales aprobados por el Gobierno

Un cambio en la Renta aprobado este año permitirá a miles de trabajadores no presentar la declaración

Un cambio en la Renta aprobado este año permitirá a miles de trabajadores no presentar la declaración / ARCHIVO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A escasos días de que finalice la campaña de la declaración de la Renta de este año, conviene recordar un cambio que puede pasar desapercibido para muchos trabajadores, pero que tiene efectos directos sobre miles de contribuyentes en toda España. Y es que, en 2026, Hacienda ha elevado el límite de ingresos a partir del cual las personas con dos pagadores están obligadas a presentar la declaración del IRPF.

La modificación, recogida tras los cambios fiscales aprobados por el Gobierno y aplicada ya en la actual campaña de la Renta, aumenta el umbral desde los 15.000 hasta los 15.876 euros anuales en determinados supuestos. En la práctica, esto supone que algunos asalariados con rentas bajas ya no tendrán obligación de presentar la declaración, aunque sí podrán hacerlo si les interesa por resultado a devolver.

La Agencia Tributaria mantiene el límite general de 22.000 euros anuales para contribuyentes con un solo pagador. Sin embargo, cuando existen dos o más pagadores, el límite baja y entran en juego condiciones específicas. Ahí es donde aparece el principal cambio de este ejercicio.

Qué trabajadores pueden dejar de presentar la Renta

La modificación afecta sobre todo a personas que durante el año hayan tenido más de un pagador. Es decir:

  • Trabajadores que cambiaron de empresa.
  • Personas que cobraron prestación por desempleo.
  • Empleados con contratos temporales.
  • Pluriempleados.
  • Trabajadores que combinaron salario y paro.

Según la normativa de la Agencia Tributaria, el nuevo límite de 15.876 euros se aplica cuando los ingresos proceden de más de un pagador y la suma del segundo y restantes supera los 1.500 euros anuales.

Por ejemplo, un trabajador que haya cobrado 13.000 euros de una empresa y 2.500 euros de otra alcanzaría unos ingresos totales de 15.500 euros. Con la normativa anterior sí estaba obligado a declarar. Ahora, con el nuevo umbral, podría quedar fuera de esa obligación.

No significa que no convenga hacer la declaración

Los expertos fiscales recuerdan que una cosa es no estar obligado a presentar la Renta y otra distinta que no resulte recomendable hacerlo. En muchos casos, especialmente entre trabajadores con salarios bajos o contratos temporales, la declaración puede salir a devolver debido a las retenciones aplicadas durante el año.

Por eso, aunque Hacienda permita no presentar el IRPF en determinados casos, conviene revisar siempre el borrador antes de tomar una decisión definitiva.

Noticias relacionadas

La Agencia Tributaria recoge este cambio en la normativa y en la documentación oficial de la campaña de la Renta, donde se especifican los nuevos límites de obligación de declarar aplicables a contribuyentes con varios pagadores. El ajuste responde a la adaptación fiscal ligada a las últimas subidas del salario mínimo y a los cambios aprobados por el Ejecutivo en materia tributaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Sexta congela a Eva González, Lorena Castell y Silvia Abril para promocionar lo nuevo de Àngel Llàcer
  2. El primer examen de la selectividad ha sido un regalo': los alumnos pasan de los nervios al alivio en el arranque de las PAU en Catalunya
  3. La Seguridad Social mantiene recortes de hasta el 13% en la pensión incluso a quienes han cotizado más de 44 años
  4. Audiencias TV ayer | La visita del Papa dispara a La 1 y 'Horizonte' firma máximo histórico en Cuatro
  5. Catalunya empezará a pagar una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas con dependencia reconocida que siguen esperando prestación
  6. Muere Cristina Blanco, la vidente televisiva de los 90 y madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años
  7. José Sacristán revoluciona 'La Revuelta' con su retirada, un rotundo 'zasca' a Broncano y su brutal ataque a Donald Trump: 'Es un energúmeno
  8. Catalunya aumenta los ERE pese al récord de empleo: 'Las empresas ya no recortan por pérdidas, sino para prepararse para la IA

Miles de españoles podrían librarse de hacer declaración de la Renta por este cambio de Hacienda aprobado en 2026

Miles de españoles podrían librarse de hacer declaración de la Renta por este cambio de Hacienda aprobado en 2026

Muchos propietarios desconocen que Hacienda les permite desgravar el sofá o la lavadora del piso alquilado en la Renta

Muchos propietarios desconocen que Hacienda les permite desgravar el sofá o la lavadora del piso alquilado en la Renta

Comienza el plazo para presentar la declaración de la Renta de forma presencial en las oficinas de Hacienda

Comienza el plazo para presentar la declaración de la Renta de forma presencial en las oficinas de Hacienda

Calendario de la declaración de la renta 2026: fechas de la campaña de Hacienda

Calendario de la declaración de la renta 2026: fechas de la campaña de Hacienda

Hacienda permite una alternativa a quienes la Renta les sale a pagar y no tienen dinero suficiente

Hacienda permite una alternativa a quienes la Renta les sale a pagar y no tienen dinero suficiente

La OCU aclara la confusión sobre Bizum y Hacienda: los pagos habituales entre particulares no tienen que declararse

La OCU aclara la confusión sobre Bizum y Hacienda: los pagos habituales entre particulares no tienen que declararse

Hacienda mira con lupa a las criptomonedas: multas de hasta el 150% de la cuota no declarada

Hacienda mira con lupa a las criptomonedas: multas de hasta el 150% de la cuota no declarada

Hacienda lo confirma: si has comprado un piso antes de 2011, puedes desgravarte hasta un 16% en la declaración de la renta

Hacienda lo confirma: si has comprado un piso antes de 2011, puedes desgravarte hasta un 16% en la declaración de la renta