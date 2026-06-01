Comienza el plazo para presentar la declaración de la Renta de forma presencial en las oficinas de Hacienda

La campaña de la Renta 2025 entra desde este lunes en una de sus fases con mayor volumen de contribuyentes. La Agencia Tributaria ha comenzado este 1 de junio la atención presencial en oficinas para quienes quieran presentar la declaración del IRPF con ayuda de un funcionario, una modalidad que sigue concentrando cientos de miles de citas cada año pese al avance de los servicios telemáticos.

El servicio estará disponible hasta el próximo 30 de junio, último día de la campaña, aunque los contribuyentes que necesiten atención presencial deben solicitar cita previa con antelación. El plazo para reservarla se abrió el pasado 29 de mayo a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la aplicación móvil oficial y los teléfonos habilitados por Hacienda.

La asistencia presencial está dirigida especialmente a contribuyentes con perfiles fiscales sencillos, personas mayores o ciudadanos con menor familiaridad digital que prefieren completar la declaración con apoyo directo en las oficinas. La Agencia Tributaria recomienda acudir con toda la documentación preparada para agilizar la tramitación y evitar incidencias durante la cita.

Entre los documentos que suelen solicitarse figuran:

DNI del titular y de los miembros de la unidad familiar.

Datos bancarios.

Referencias catastrales de inmuebles.

Certificados de rendimientos del trabajo.

Justificantes relacionados con deducciones o ayudas percibidas durante el ejercicio.

La campaña correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 arrancó el pasado mes de abril con la presentación por internet, cuando más de 1,28 millones de contribuyentes presentaron la declaración de en el primer día, y posteriormente incorporó el servicio de confección telefónica conocido como “Le llamamos”. Ahora se activa la última gran fase del calendario tributario con la apertura de la atención presencial.

Quien use domiciliación bancaria tiene otras fechas

La Agencia Tributaria recuerda además que existe una fecha límite específica para quienes deban ingresar el resultado de la declaración mediante domiciliación bancaria. En esos casos, el plazo concluye el próximo 25 de junio y no el día 30, ya que Hacienda necesita varios días para tramitar el cargo en cuenta.

Durante la pasada campaña, millones de contribuyentes utilizaron los servicios digitales de la Agencia Tributaria, aunque la atención presencial sigue teniendo un peso relevante en determinados colectivos. Técnicos del ámbito tributario señalan que las citas en oficinas continúan siendo especialmente demandadas por pensionistas, contribuyentes con dudas sobre deducciones autonómicas y ciudadanos con operaciones patrimoniales o cambios familiares recientes.

Revisar bien el borrador

La Agencia Tributaria aconseja revisar el borrador antes de confirmarlo incluso cuando la declaración haya sido confeccionada por la propia Administración. Hacienda insiste cada año en que el contribuyente sigue siendo el responsable último de los datos incluidos en la declaración, especialmente en cuestiones relacionadas con deducciones, alquileres, ayudas públicas o rendimientos inmobiliarios.

Para solicitar cita previa, los contribuyentes pueden acceder al apartado específico de la campaña de Renta en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, utilizar la aplicación oficial o llamar a los números habilitados para atención automática y personalizada. El sistema permite escoger oficina, fecha y franja horaria disponibles.

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Con la apertura de la atención presencial, la campaña de la Renta afronta ahora su tramo decisivo, marcado tradicionalmente por un incremento de las solicitudes de cita y de las consultas relacionadas con devoluciones, deducciones autonómicas y resultados a ingresar.