La nueva carta que enviará Hacienda sobre la declaración de la Renta no implica automáticamente una multa

Hacienda ha puesto el foco este año en los contribuyentes que modificaron información del borrador de la declaración de la Renta y cuyos datos no coinciden con los que ya obran en poder de la Agencia Tributaria. Sin embargo, recibir una de estas comunicaciones no significa automáticamente una sanción, una inspección ni una multa inmediata, pese a la preocupación que han generado estas cartas en plena campaña.

El propio Ministerio de Hacienda ha confirmado hace una semana que enviará alrededor de 130.000 avisos preventivos a contribuyentes que hayan realizado determinados cambios en sus declaraciones. El objetivo, según explica el organismo, es facilitar que quienes detecten posibles errores puedan corregirlos voluntariamente antes de que se inicie una comprobación formal.

Estas comunicaciones forman parte de la estrategia de “cumplimiento voluntario” impulsada desde hace años por Hacienda. En la práctica, la Agencia Tributaria cruza millones de datos fiscales –nóminas, cuentas bancarias, alquileres, operaciones patrimoniales o información de plataformas digitales– y detecta discrepancias entre lo declarado y la información disponible.

Los avisos están dirigidos especialmente a quienes modificaron datos fiscales previamente incorporados en Renta Web, aunque también pueden afectar a casos relacionados con deducciones autonómicas, alquileres, venta de inmuebles, criptomonedas, acciones o rendimientos no incluidos correctamente.

No es una sanción automática

Uno de los principales errores es interpretar estas comunicaciones como una sanción automática. No lo son. La carta funciona, en la mayoría de los casos, como un aviso preventivo para que el contribuyente revise su declaración y valore si debe presentar una rectificación o una declaración complementaria.

De hecho, la Agencia Tributaria recuerda en su propia documentación que el borrador de la Renta es únicamente una propuesta y que la responsabilidad final de la declaración corresponde al contribuyente, incluso aunque los datos hayan sido facilitados previamente por la Administración.

Esto también implica que Hacienda puede equivocarse o disponer de información incompleta. Por ello, recibir una carta no obliga necesariamente a modificar la declaración si el contribuyente considera que presentó correctamente sus datos y dispone de documentación que lo justifique.

No siempre conviene rectificar la declaración

Los expertos fiscales coinciden en que sí suele ser recomendable corregir la declaración cuando existe un error claro, como ingresos omitidos, deducciones mal aplicadas o datos patrimoniales incompletos. En esos casos, regularizar la situación voluntariamente puede reducir futuros recargos o sanciones.

En cambio, si la discrepancia responde a una interpretación discutible o a un error en la información manejada por Hacienda, el contribuyente puede mantener su declaración y esperar, en su caso, a un procedimiento formal de comprobación.

La AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) permite modificar una declaración ya presentada a través de Renta Web mediante una autoliquidación rectificativa o una declaración complementaria, dependiendo de cada situación.

Ignorar la carta no implica automáticamente consecuencias inmediatas, pero Hacienda puede iniciar posteriormente una comprobación si entiende que existen inconsistencias relevantes. En ese escenario sí podrían aparecer liquidaciones adicionales, intereses o incluso sanciones si la Administración considera que hubo una infracción tributaria.

Comprobar bien los datos

Por eso, los asesores fiscales recomiendan revisar cuidadosamente la declaración cuando se recibe este tipo de comunicación y comprobar si realmente existe algún dato incorrecto antes de tomar una decisión.

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