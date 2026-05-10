Está confirmado: si has comprado un piso antes de 2011, puedes desgravarte hasta un 16% en la declaración de la renta

Al aplicar deducciones por vivienda, familia o donaciones aumenta la probabilidad de que Hacienda te devuelva dinero. Es por ello que el Estado promueve ciertas acciones para que los ciudadanos puedan ser compensados por la Declaración de la Renta. En Catalunya, de acuerdo con el Código tributario de la comunidad, los contribuyentes que hayan adquirido su vivienda habitual antes del 30 de julio de 2011 o hayan satisfecho cantidades para la construcción de la misma antes de la fecha (sin incluir la rehabilitación ni la ampliación de espacio) podrán aplicar un descuento.

Deducción por vivienda habitual

Esta deducción es válida tanto para declaraciones individuales como para conjuntas, y se calcula sobre una base máxima de 9.040 euros anuales, siendo su porcentaje total un 15%, dividido en dos partes; es decir, un 7,5% estatal y otro 7,5% autonómico.

No obstante, el porcentaje puede ascender hasta un 9% si la suma de la base del imponible general y del ahorro -el importe sobre el que se aplican los rendimientos de trabajo, las actividades económicas, el patrimonio inmobiliario y otras ganancias no derivadas de transmisores- menos el mínimo personal y familiar (para cubrir tus necesidades básicas) no excede los 30.000 euros.

En el caso de tributación conjunta, según cita la Agencia Tributaria, "este límite se computará de forma individual para cada uno de los contribuyentes que tenga derecho a la deducción por haber realizado inversiones en la vivienda habitual durante el ejercicio".

Deducción por alquiler

Los inquilinos menores de 35 años también podrán deducirse un 10% de la cuota de alquiler, siempre que su base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, no supere los 30.000 euros anuales o los 45.000 euros, en caso de declaración conjunta. Si se hace de forma individual, solo podrá accederse a una reducción de un máximo de 500 euros y, si se hace conjuntamente o formando parte de una familia numerosa o monoparental, a un máximo de 1.000 euros.

Por otro lado, si en relación con una misma vivienda resulta que más de un contribuyente tiene derecho a esta deducción, cada uno recibirá el importe que se obtenga de dividir la cantidad resultante de la aplicación del 10% del gasto total entre el número de declarantes. Por poner un ejemplo, si dos estudiantes pagan 8.000 euros de alquiler (4.000 euros por persona), cada uno podrá contar con un descuento de 400 euros, dado que el 10% de su cuota de alquiler resulta en 800, menos de 1.000 euros.

Requisitos

La deducción por vivienda habitual, aparte de aplicarse solo a domicilios adquiridos antes del 30 de julio de 2011, está sujeta a otros cuatro requisitos:

Tener 32 años el día de la fecha del devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre) Haber estado en paro durante 183 o más días durante el ejercicio Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65% Formar parte de una unidad familiar que incluya al menos un hijo en la fecha de devengo del impuesto.

Las condiciones para el alquiler siguen la misma línea:

Tener 35 años en el día de la fecha de devengo del impuesto

en el día de la fecha de devengo del impuesto Haber estado en paro durante 183 o más días

Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%

igual o superior al 65% Ser viudo/a y tener 65 o más años.

Es importante entender que esta deducción, como expone la Agencia Tributaria, "solo puede aplicarse una vez, independientemente de que en un mismo contribuyente puedan concurrir más de una circunstancia" de las mencionadas anteriormente.

Fuentes: