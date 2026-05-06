Las deducciones autonómicas que tienes que tener saber para hacer la declaración de la renta en Catalunya

Tan solo en el primer día, más de 1,28 millones de contribuyentes presentaron su declaración de la renta e, incluso, 172.000 personas a las que les salió negativa (a devolver) empezaron a cobrar a los dos días de empezar la campaña de 2025, según informó la Agencia Tributaria. La digitalización se ha convertido en una fórmula que ha agilizado el trámite y que ha reducido el tiempo en el que los contribuyentes presentan ante Hacienda los rendimientos obtenidos el año anterior.

Deducciones autonómicas de Catalunya

Desde el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya recuerdan la importancia de aplicar correctamente las deducciones y, sobre todo, tener en cuenta las autonómicas, que pueden marcar mucho la diferencia entre un resultado u otro. En Catalunya destacan:

La deducción por nacimiento, adopción o acogida Viudedad El alquiler del domicilio habitual El pago de intereses de préstamos para estudios de máster y doctorado Por donaciones a entidades que fomenten el uso del catalán y el occitano Donaciones que fomenten la investigación científica y el desarrollo e innovación Donaciones a entidades vinculadas con el medio ambiente Por inversión en nuevas entidades o de creación reciente Por tener más de un pagador Por el domicilio habitual en víctimas de violencia de género Por inversión en sociedades cooperativas y vivienda

Campaña con pocas novedades

Este año no se han incorporado grandes novedades en la campaña de la renta. Desde el 1 de enero de 2025, el IRPF incorpora un nuevo tramo en la base del ahorro: las ganancias superiores a 300.000 euros tributan al 30%, consolidando el aumento de la fiscalidad sobre dividendos, intereses o plusvalías. Esta medida refuerza la progresividad del impuesto.

Más importante, debido a su alcance, es la nueva deducción para trabajadores con ingresos inferiores a 18.276 euros anuales que tiene por objetivo evitar que perfiles cercanos al salario mínimo acaben tributando. En paralelo, se mantienen los umbrales de obligación de declarar: hasta 22.000 euros con un solo pagador y 15.876 euros con varios. Pero hay una novedad relevante: los beneficiarios de prestaciones por desempleo deberán presentar la declaración en todos los casos, lo que amplía el número de contribuyentes obligados a rendir cuentas con Hacienda.

Una persona cumplimenta la declaración de la Renta / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Se mantienen —y en algunos casos se amplían— las deducciones vinculadas a la transición energética. Las obras de mejora en la eficiencia de la vivienda siguen ofreciendo beneficios fiscales relevantes, siempre que se acrediten mediante certificados energéticos.A ello se suman incentivos al autoconsumo eléctrico y a la compra de vehículos eléctricos.

En el ámbito de la vivienda, continúan las reducciones sobre los ingresos por alquiler, que pueden alcanzar hasta el 90%, especialmente en zonas tensionadas o en contratos que fomenten precios asequibles.

Otro de los cambios destacados afecta a las donaciones. Aumenta la deducción aplicable a los primeros 250 euros, que ahora se benefician de un 80%, a las que excedan los 250 euros se les aplicará un 40% de deducción y será del 45% cuando en los dos periodos impositivos anteriores se hayan efectuado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción a una misma entidad.

A estas medidas se suma la ampliación de determinados supuestos de exención, como las indemnizaciones por daños personales en accidentes de tráfico abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, o ayudas públicas vinculadas a emergencias, lo que aporta mayor seguridad jurídica a los afectados.