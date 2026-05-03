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José Ramón López Martínez, asesor fiscal: “Tener mascota va a hacer que pagues menos en tu declaración de la Renta”

Un asesor fiscal explica cómo desgravar los gastos veterinarios y en qué comunidades autónomas es posible

Renta 2025: estas son las deducciones autonómicas que no se te pueden escapar

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Patricia Páramo

Patricia Páramo

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Tener mascota implica responsabilidad, cuidados y gastos, pero también, en algunos casos puede suponer un pequeño alivio fiscal. Aunque no es una medida generalizada en toda España, existen deducciones autonómicas que permiten a determinados contribuyentes reducir su factura en la declaración de la Renta gracias a los gastos asociados al cuidado de sus animales.

En un contexto en el que cada vez más hogares conviven con perros, gatos u otras mascotas, este tipo de beneficios fiscales empiezan a cobrar relevancia. Sin embargo, no todos los contribuyentes pueden acogerse a estas deducciones, ya que dependen de la normativa específica de cada comunidad autónoma y de cumplir ciertos requisitos administrativos.

Mascotas y Renta

El asesor fiscal José Ramón López Martínez afirma que “tener mascota va a hacer que pagues menos en tu declaración de la Renta”. Eso sí, matiza que no se trata de una deducción general ni automática, sino de una medida concreta vinculada a determinados gastos y territorios.

Gastos veterinarios

Según detalla, esta ventaja fiscal está relacionada con los gastos veterinarios. “Esta deducción consiste en que si tienes mascota y has tenido que llevarlo al veterinario porque se ha puesto malo o le has tenido que poner vacunas, los gastos veterinarios que hayas tenido te los puedes deducir en tu declaración de la Renta”, señala. Es decir, no se trata de cualquier gasto, sino específicamente de aquellos vinculados a la salud del animal.

Para poder aplicar esta deducción, es fundamental cumplir con un requisito clave: la justificación documental. “Hay que pedir las facturas al veterinario para justificar esos gastos si te aplicas la deducción y luego te piden la justificación”, advierte López Martínez. Sin estas facturas, el contribuyente no podrá demostrar los gastos ante la Agencia Tributaria en caso de revisión.

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Solo en dos comunidades autónomas

Además, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el ámbito territorial de esta medida. “Esta deducción es a nivel autonómico, por lo que se la podrán aplicar los residentes en Murcia y Andalucía”, explica el asesor fiscal. Esto significa que no está disponible en todas las comunidades, por lo que muchos contribuyentes no podrán beneficiarse de ella si no residen en las citadas autonomías.

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