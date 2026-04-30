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Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro de salud en la declaración a aquellos que cumplan con los requisitos

Buenas noticias para estos jubilados: devolución extra de hasta 4.000 euros en la Declaración de la Renta

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¿Hay que pagar impuestos por darle dinero a los hijos? / GOBIERNO - Archivo

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Estamos en plazo de presentar la declaración de la Renta por el ejercicio de 2025, y Hacienda permitirá deducir el seguro de salud en el IRPF a aquellos que cumplan con los requisitos.

Y es que muchas personas desconocen que en la campaña de la Renta se pueden incluir también algunos seguros, eso sí, con ciertos condicionantes.

Barcelona 24/07/2025 Imágenes de recurso de oficinas de la agencia tributaria hacienda cerradas por la tarde oficina de plaza letamendi

Imágenes de oficinas de la agencia tributaria de plaza letamendi / FERRAN NADEU / EPC

Este es el caso del seguro de salud, que en algunos casos se puede deducir. Esto no es para las personas asalariadas, que sí pueden optar por deducir otros seguros. En el caso del seguro de salud hay que ser autónomo para poder deducirlo.

En este caso, la deducción es más que conveniente, ya que permite deducir hasta 500 euros por persona asegurada (500 euros cónyuge e hijos que sean menos de 25 años), ampliables a 1.500 euros en caso de discapacidad.

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Deducciones

De todos modos, hay que comprobar a qué deducciones tenemos derecho, algo que te puede resolver el gestor con el que realices todos los trámites, sobre todo si eres autónomo.

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