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Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro del hogar en la declaración a aquellos que cumplan con los requisitos

Unos contribuyentes en la Agencia Tributaria de Barcelona, en el primer dia de declaracion del Impuesto sobre la Renta de las Personas. Foto archico

Unos contribuyentes en la Agencia Tributaria de Barcelona, en el primer dia de declaracion del Impuesto sobre la Renta de las Personas. Foto archico / ALBERT OLIVE / EFE

Benito Domínguez

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Buenas noticias para los propietarios de viviendas, y es que Hacienda permitirá deducir el seguro del hogar en la declaración de la Renta 2025 a aquellos que cumplan con los requisitos. El plazo para presentar el IRPF se abrirá el próximo 8 de abril.

Se trata de una deducción vinculada a la inversión en vivienda habitual. Eso sí, no todo el mundo puede acceder a ella, ya que la vivienda tiene que habere adquirido antes de enero de 2013.

El aviso de un asesor fiscal: si has tenido dos pagadores, prepárate para el susto en la declaración de la renta.

El aviso de un asesor fiscal: si has tenido dos pagadores, prepárate para el susto en la declaración de la renta. / INFORMACIÓN

Asimismo, el seguro tiene que estar vinculado a una hipoteca activa y tiene que haber sido contratado con la misma entidad financiera desde el inicio del préstamo hipotecario.

Eso sí, no podemos desgravar el total de lo que hemos pagado por el seguro de hogar, ya que solo se puede desgravar la parte del seguro asociada a la hipoteca. Con lo que las coberturas adicionales no se pueden incluir.

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Deducciones

De todos modos, siempre es importante informarnos bien para saber cuáles son las deducciones a las que tenemos derecho, por eso muchos expertos recomiendan no aceptar el borrador de primeras.

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