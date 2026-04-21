Simulador de la Renta 2025: consulta si tienes que pagar este año

Renta WEB Open, herramienta de acceso libre y gratuito, es el invento de Hacienda que saca de dudas al contribuyente sobre si la declaración de renta que toca hacer ya por el ejercicio fiscal de 2025 le saldrá a pagar o a devolver.

Desde ya el simulador habilitado por la Agencia Tributaria puede sacarnos de dudas, aunque los cálculos obtenidos con este programa no tendrán validez posterior y, por ejemplo, el contribuyente deberá cargar manualmente en Renta WEB Open los datos que se les vayan pidiendo, los cuales puede consultar en la web o la app de la propia Agencia Tributaria.

¿A devolver?

Una vez introducidos los datos que se soliciten, la alegría llegará con un resultado negativo, que es el que indica que es el Estado el que deberá devolver dinero al contribuyente. En cambio, si sale positivo se invierten los papeles.

En cualquiera de los dos casos, los correspondientes importes pasarán de unas a otras manos a través de la cuenta bancaria facilitada por el declarante.

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Renta WEB Open permite la generación de un PDF con la "Vista previa" de la declaración aunque, como hemos dicho, el documento no es válido para su presentación.