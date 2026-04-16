Cómo pagar menos en la declaración de la Renta si tienes más de 65 años: todas las claves

La declaración de la Renta incluye ventajas fiscales específicas para los mayores de 65 años que pueden suponer un importante ahorro. Muchos contribuyentes desconocen que determinados ingresos no tienen que declararse, siempre que se cumplan los requisitos fijados por la Agencia Tributaria. Así, conocer qué rentas están exentas puede marcar la diferencia entre pagar de más o beneficiarse de todas las deducciones y ventajas disponibles.

Exenciones fiscales

Uno de los principales beneficios afecta a la vivienda habitual. Los mayores de 65 años no tienen que tributar por la ganancia obtenida al vender su casa. Además, no es necesario reinvertir el dinero en otra vivienda, lo que da mayor libertad para disponer de ese capital. Esta exención también se mantiene en casos como la venta de la nuda propiedad si se conserva el usufructo.

Para que se considere vivienda habitual, debe haber sido la residencia durante al menos tres años, salvo excepciones, y haberse utilizado de forma efectiva. Incluso se mantiene el beneficio si lo ha sido en los dos años anteriores a la venta.

En el caso de otros bienes, como segundas viviendas o inversiones, la exención solo se aplica si el dinero se destina a una renta vitalicia asegurada. Esta reinversión debe hacerse en un plazo de seis meses y tiene un límite de 240.000 euros. Además, la renta debe cumplir condiciones concretas, como pagos periódicos y mantenimiento en el tiempo.

Hipoteca inversa

Otra opción es la hipoteca inversa. El dinero que se obtiene mediante este producto, usando la vivienda habitual como garantía, no tributa en el IRPF. Permite a los mayores obtener liquidez sin perder la propiedad de su casa, ya que la deuda se liquida tras el fallecimiento.

También existen prestaciones públicas que no deben declararse. Entre ellas están las ayudas para residencias o centros de día, las vinculadas a la dependencia o determinadas pensiones, como las de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Estas exenciones son especialmente relevantes para personas en situación de vulnerabilidad.

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¿Qué mayores tienen que hacer la declaración?

Por último, no todos los mayores de 65 años están obligados a presentar la declaración. En general, quienes ingresan menos de 22.000 euros anuales de un solo pagador pueden no hacerlo, aunque en algunos casos conviene presentarla para obtener devoluciones o aplicar beneficios fiscales.