Cuánto tarda Hacienda en devolverte la Renta en 2026: plazos reales y qué hacer si se retrasa

Cada año, con el inicio de la campaña de la declaración de la Renta, miles de contribuyentes en España se lanzan a presentar su borrador lo antes posible. El motivo es claro: quienes tienen resultado a devolver buscan acelerar el proceso para recibir cuanto antes el dinero de la Agencia Tributaria. Esta práctica se ha convertido casi en una carrera en los primeros días de campaña, especialmente entre quienes ya tienen todos sus datos fiscales revisados.

Sin embargo, esa prisa no siempre garantiza una devolución inmediata. Aunque presentar la declaración en los primeros días puede ayudar, lo cierto es que los plazos dependen de múltiples factores, como la complejidad del expediente, posibles comprobaciones o incluso la carga de trabajo de la propia administración. Por ello, conviene conocer cuáles son los tiempos reales que maneja Hacienda y qué puede esperar cada contribuyente.

Plazos

En muchos casos sencillos, la devolución del dinero es bastante rápida. De hecho, es habitual que en declaraciones sin incidencias, correctamente cumplimentadas y sin necesidad de revisión adicional, la Agencia Tributaria realice el ingreso en un plazo de entre 2 y 5 días después de presentar la declaración. Este escenario suele darse cuando los datos coinciden plenamente con los que ya tiene Hacienda y no existen deducciones complejas ni situaciones especiales.

No obstante, una gran parte de los contribuyentes experimenta plazos algo más largos. En estos casos, la devolución puede tardar entre una semana y un mes. Esto ocurre especialmente cuando la administración necesita realizar comprobaciones adicionales o cuando el volumen de declaraciones presentadas es elevado. Aun así, estos tiempos siguen considerándose habituales dentro del funcionamiento normal de la campaña de la renta.

Conviene tener en cuenta que Hacienda dispone de un plazo legal mucho más amplio para efectuar las devoluciones. En concreto, la Agencia Tributaria puede tardar hasta seis meses desde que finaliza el periodo de presentación de la Renta para devolver el dinero. Esto significa que, en la campaña de 2026, el límite se sitúa en el 31 de diciembre de 2026. Hasta esa fecha, el retraso no implica ninguna irregularidad ni genera compensación para el contribuyente.

Intereses

Ahora bien, si llegada esa fecha la devolución no se ha producido, la situación cambia. Si el 31 de enero de 2027 aún no se ha recibido el dinero, Hacienda puede demorarse un poco más, pero en ese caso deberá abonar intereses de demora como penalización. Estos intereses, aunque compensan parcialmente el retraso, tienen una particularidad: deberán declararse posteriormente en la siguiente campaña de la renta, integrándose en la base general del contribuyente.

Existen situaciones específicas en las que los plazos pueden alargarse de forma significativa. Por ejemplo, cuando se trata de una rectificación de declaraciones de años anteriores, los tiempos de devolución suelen ser más extensos. En estos casos, lo habitual es que el proceso tarde entre uno y tres meses en situaciones sencillas, mientras que en expedientes más complejos puede prolongarse entre seis meses y hasta un año, debido a la necesidad de revisiones más exhaustivas.

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Para quienes ya han presentado su declaración y están pendientes de recibir el dinero, la Agencia Tributaria ofrece herramientas de seguimiento. A través del mismo portal donde se realizó el borrador, el contribuyente puede consultar el estado de su devolución. Allí se indica si la declaración está “en tramitación” o si la devolución ya está “pendiente de pago”, lo que permite tener una idea más clara de en qué fase se encuentra el proceso y cuánto puede faltar para recibir el ingreso.